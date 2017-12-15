В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Группа исследователей из Токийского университета создала стекло, которое восстанавливается, если его разбить. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Отмечается, что изначально специалисты работали над новым адгезионным средством, используя мягкое, похожее на резину вещество — политиомочевину. Однако в ходе опыта вещество затвердело, стало гладким на ощупь и вернулось в первоначальную форму после деформации.

Исследователи попробовали сделать из этого материала стекло. Выяснилось, что если его разломать на две части, а потом соединить половинки и надавить на них, то через десять секунд стекло восстанавливается. Если давление сохранять на протяжении нескольких часов, то, как выяснили специалисты, такое стекло возвращает прежнюю прочность.

Исследователи отметили, что политиомочевина легко восстанавливается после деформации при высоких температурах в "мягком виде". Однако редко удавалось получить такой эффект в ее твердом состоянии.

"Когда у нас это получилось, я сначала не полностью поверил, но потом сверился с рядом научных статей и несколько раз повторил эксперимент", — заявил аспирант Токийского университета Янагисава Юу.

Специалист также выразил надежду, что в будущем безопасное для окружающей среды самовосстанавливающееся стекло придет на смену тому, которое используется в наше время и выбрасывается, когда его разбивают.