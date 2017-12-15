Астрономы не засекли "радио инопланетян" на сигарообразном астероиде

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Астрономы, принимающие участие в проекте Breakthrough Listen, не смогли засечь каких-либо инопланетных радиосигналов от астероида Оумуамуа, сообщает пресс-служба фонда.

Ученые проанализировали данные на одном из аппаратов, который охватывал диапазон с 1,7 до 2,6 гигагерц, после чего сообщили, что не обнаружили никаких инопланетных сигналов. Однако специалисты подчеркивают, что работа по обработке данных с трех других аппаратов продолжается.

Астероид Оумуамуа обнаружили в октябре 2017 года. Длина небесного тела составляет 400 метров, при этом астероид имеет вытянутую форму, напоминающую сигару. Оумуамуа прибыл в Солнечную систему из звездной ассоциации созвездия Киля. По оценкам ученых, возраст объекта исчисляется миллиардами лет, а на движение с предыдущей звездной "станции" к Солнцу он затратил около 45 миллионов лет.