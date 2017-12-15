Горячий чай может защищать человека от помутнения глаз, считают медики

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Употребление хотя бы одной чашки горячего чая в день заметно понижает вероятность развития глаукомы, помутнения глаз, одной из главных причин полной потери зрения, говорится в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.

"К сожалению, мы не знаем, какой именно тип чая пили наши респонденты – черный или зеленый, чай в пакетиках или заваренный напиток, как долго они его настаивали, употребляли ли они сахар или другие подсластители. С другой стороны, в целом можно сказать, что любители этого напитка реже становятся жертвами глаукома, чем те, кто не любит горячий чай", — пишут Анна Колеман (Anne Coleman) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) и ее коллеги.

Команда Колеман пришла к такому выводу, наблюдая за жизнью около 10 тысяч медсестер и профессиональных медицинских работников, участвовавших в национальной программе по наблюдению за диетой и здоровья (NHANES) с 2005 по 2012 год.

Участники этого проекта не только регулярно сдавали анализы и проходили полные проверки здоровья, но и рассказывали о том, что они едят и пьют, как хорошо они спят и раскрывали ученым другие детали из их повседневной жизни. Часть из них проходила тесты глазного дна и роговицы глаза до и после начала наблюдений.

Изучив эти данные, медики обнаружили, что люди, часто употреблявшие большие количества горячего чая, но не газировки, баночного кофе и прочих холодных напитков, гораздо реже страдали от глаукомы в последующие годы жизни, чем остальные медсестры.

В целом, примерно 5% медсестер стало жертвами глаукомы в последующие годы жизни, и вероятность ее приобретения снижалась почти на три четверти в том случае, если они выпивали каждый день по одной чашке черного или зеленого чая.

Как полагают исследователи, благотворное действие чая на здоровье глаз связано с тем, что этот напиток содержит в себе большие количества антиоксидантов, которые могут замедлять массовую гибель клеток глаза в результате накопления в них химически агрессивных молекул. Другие вещества, флавоноиды, расширяют кровеносные сосуды, обеспечивающие глаза кислородом и питательными веществами, что также может оберегать их от преждевременного угасания.

Что интересно, подобным образом на глаза медсестер действовал только горячий чай – все чайные напитки и холодные чаи, изготовленные из тех же ингредиентов, а также кофе, по пока непонятным причинам никак не влияли на вероятность развития глаукомы. В будущем, как надеются исследователи, им удастся найти ответ на эту загадку.