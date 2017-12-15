Российские ученые создали "нейробалалайку", передающую мысли на расстоянии

КАЛИНИНГРАД, 15 дек – РИА новости. В Институте живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта недавно завершили работу над нейроприбором под названием "Балалайка" (Balalaika), предназначенным для регистрации различных электрофизиологических параметров. Впервые в одном устройстве, с нуля разработанном в России, совмещены электроэнцефалография, электромиография (измерение электроактивности мышечных волокон), электроокулография (измерение биопотенциалов во время движения глаз), фотоплетизмография (регистрация кровяного потока) и регистрация поверхностной температуры с целью создания мозг-компьютерного интерфейса по передаче управляющих сигналов механическому устройству (экзоскелет, инвалидная коляска, компьютерная игра).
Что касается названия аппарата, то оно было выбрано разработчиками по примеру чипа из цикла романов "Анклавы" писателя-фантаста Вадима Панова. В его произведениях описывается недалекое будущее, в котором бурным цветом расцветают нано- и цифровые технологии. Землю населяют киборги. Практически у каждого в затылочную часть головы вживлен специальный чип, который наделяет его владельца новыми способностями. Этот треугольный чип назван писателем "Балалайка". В него можно загрузить множество облегчающих жизнь программ – от всех возможных словарей до путеводителей по городам и музеями.
Нужно отметить, что "Балалайка" – это не первый прибор такого рода, который разрабатывался в Институте живых систем, однако этот, по словам ученых, отличается от предыдущих примерно так же, как кнопочный сотовый телефон отличается от "айфона" последней модели.
"Сейчас наши специалисты, среди которых нужно назвать, прежде всего, главного инженера "Балалайки" Данила Борчевкина, работают над аватаром", – рассказывает директор Института живых систем Максим Патрушев. – "Так мы называем устройство, которое управляется издалека. Условно говоря, мы руку подняли, и стоящий вдалеке робот тоже руку поднял. Пока, участвуя в различных выставках и соревнованиях, мы ни разу не видели другого полностью российского, созданного с нуля, как у нас, нейроприбора", – продолжает Патрушев. – "Разумеется, есть компании, которые, например, используют американский управляющий элемент и немецкую шапочку с электродами. Но так, чтобы это была целиком отечественная разработка, – с таким мы пока не сталкивались".
БФУ имени И. Канта – участник государственной программы поддержки крупнейших российских вузов "Проект 5-100". Программа была запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом Президента России "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" для обеспечения качественного прорыва по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов.