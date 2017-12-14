Ученые из MIT назвали простой способ избавиться от пробок

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что от "внезапных" пробок можно избавиться, если водители будут выдерживать дистанцию по отношению ко всем своим соседям, а не только впереди идущим машинам, сообщает журнал IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

"Человек привык в прямом и переносном смысле смотреть вперед — для нас крайне неестественно думать о том, что происходит позади или по сторонам от нас. С другой стороны, если мы будем думать "всесторонним" образом, то тогда сможем ускорить движение по дорогам, не строя новые автомагистрали и не меняя инфраструктуру", — заявил Лян Ван из Массачусетского технологического института.

Проблемой крупных городов являются "внезапные" пробки, которые часто появляются в самых неожиданных местах даже при отсутствии аварий, сужения дорог или прочих "объективных" причин для появления заторов.

Ван и его коллега Бертольд Хорн нашли простой способ решить значительную часть этих проблем, создав остроумную математическую модель автострады, по которой движется плотный поток машин.

Ученые представили себе автомобили в виде набора грузов, связанных друг с другом пружинами и гасителями колебаний. Подобный простой подход, как объясняют математики, позволяет моделировать ситуацию, в которой одна из машин начинает резко сбрасывать скорость, что заставляет остальные автомобили тормозить, чтобы избежать столкновения.

В результате этого возникает своеобразная волна, которая движется через другие машины и постепенно гаснет. Если таких волн возникает образуется немного, поток движется с более-менее равномерной скоростью, а при превышении некоторой критической отметки возникнет пробка, а машины начнут двигаться рывками.

Как показывают расчеты ученых, подобные "пробочные волны" дольше всего существуют и дальше распространяются по потоку, если машины распределены по нему неравномерно — часть из них "наступает на пятки" впереди идущим, а другие отстают от передней машины. Соответственно, если бы водители выдерживали дистанцию по отношению к каждому соседнему автомобилю, то потенциальные очаги пробок исчезали бы максимально быстро.

Конечно, человек не может постоянно смотреть во все стороны — подобную задачу решают набор датчиков и простейший бортовой компьютер, который будет измерять расстояние до соседних машин и выдерживать дистанцию даже тогда, когда это не может сделать сам водитель. Установка таких приборов на автомобили, как считают Хорн и Ван, обошлась бы властям мегаполисов дешевле, чем постройка новых дорог и развязок.