Археологи нашли древнеегипетское "детское кладбище" на юге Египта

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Шведские и египетские археологи нашли на территории храмового комплекса Гебель-эс-Сисила на юге Египта своеобразное "детское кладбище", где были захоронены сразу четыре мумии детей в возрасте от 4 до 9 лет, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

"Мы уже находили гробницы времен 18 династии в Гебель-эс-Сисила и в других уголках Египта. Это открытие позволяет нам узнать больше о погребальных обрядах времен "эры Тутмосидов", а также раскрыть особенности религиозной, социальной и экономической жизни древних египтян", — заявила Мария Нильссон (Maria Nilsson), руководитель шведской археологической миссии в Египте.

Храмовый комплекс в Гебель-эс-Сисила был построен на юге Древнего Египта во времена фараонов 18 династии Древнего Египта, Тутанхамона и его предков, "фараонов-завоевателей", носивших общее имя Тутмос. На эпоху правления 18 династии приходится пик могущества Египта и начало его заката.

Самые известные и интересные с научной точки зрения следы этой эры были найдены в двух точках современного Египта – в окрестностях Луксора и Карнака, в знаменитой Долине Царей, и в местечке Гебель-эс-Сисила, расположенном в нескольких десятках километров к северу от современной Асуанской плотины.

Здесь находился древнеегипетский город Бехдет, где во времена Тутанхамона и его великих родственников египтяне добывали блоки песчаника, которые затем транспортировались по Нилу в Луксор, Фивы и другие регионы королевства для строительства храмов, гробниц и других монументов. Со временем, Бехдет и его окрестности "обросли" своими собственными монументами, усыпальницами и храмами, которые сейчас активно изучают египтологи.

Нильссон и ее команде удалось совершить невероятную находку – они обнаружили в одном из нетронутых уголков этого комплекса своеобразное "кладбище детей", нетронутое грабителями, где было захоронено четыре мумифицированных ребенка.

Помимо мумий самих детей, ученым удалось найти в их каменных гробницах фрагменты гроба, полные погребальные саваны и их обрывки, различные амулеты, черепки глиняной посуды, предметы ритуального характера и множество других артефактов. Их изучение, как надеются ученые, поможет понять, почему дети были захоронены в отдельных могилах, и что могло оборвать их жизнь.