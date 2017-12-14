Ученые: генная терапия успешно вылечила "болезнь цесаревича Алексея"

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Генетики из Британии заявили об успешном завершении первого этапа клинических испытаний генной терапии, избавляющей человека от классической формы гемофилии, которой страдали цесаревич Алексей и многие другие потомки британской королевы Виктории, говорится в статье, опубликованной в журнале NEJM.

"Результаты экспериментов оказались столь потрясающими, что они превзошли наши самые смелые ожидания. Когда мы начинали опыты, мы думали, что даже 5% улучшение ситуации будет большим успехом, и поэтому полное восстановление работы фактора свертываемости крови и резкое уменьшение в силе и частоте кровотечений приятно удивило нас. Это радикально преобразит жизнь людей, страдающих от этой болезни", — заявил Джон Паси (John Pasi) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Гемофилия — одно из самых известных наследственных заболеваний, которым страдают только мужчины, в то время как женщины могут являться лишь носительницами гена болезни. В относительно недавнем прошлом она считалась "болезнью благородных людей", так как ей страдали потомки многих монархов и знать, к примеру, потомки британской королевы Виктории и цесаревич Алексей, сын Николая II.

Самая распространенная разновидность гемофилии — гемофилия А, связана с мутацией, при которой организм не вырабатывает белок F8, фактор свертывания крови VIII, из-за чего кровь не может сворачиваться при появлении порезов и ушибов. С появлением стволовых клеток и генной терапии у ученых появилась реальная возможность создать вакцину от гемофилии, или хотя бы подавить неприятные последствия развития этой болезни.

Первые версии подобной генной терапии появились примерно четыре года назад, и тогда ученые успешно проверили ее на собаках, приматах и других лабораторных животных. Клинические испытания, в которых участвовало девять добровольцев с тяжелыми формами гемофилии, стартовали в пяти городах Британии в сентябре 2015 года.

В этих экспериментах, как отмечает биолог, участвовало девять молодых людей, неоднократно переживавших тяжелые кровотечения и другие проблемы, связанные с отсутствием "нормального" фактора свертывания крови в их организме. Они согласились на то, что ученые введут в их тело специальный вирус, который вставит в их ДНК "нормальную" версию гена F8. Примерно половина добровольцев получила достаточно небольшие и безопасные дозы вируса, а остальные – очень большие его количества.

По словам Паси, эксперимент завершился крайне удачным образом – 85% добровольцев полностью избавилось от всех симптомов гемофилии через несколько недель после заражения, и все участники опытов заметно улучшили свое здоровье. Как отмечают ученые, больше половины их подопечных полностью отказались от инъекций F8, и их состояние оставалось стабильным на протяжении последнего года.

"Генная терапия полностью изменила мою жизнь, теперь у меня есть надежда. Сейчас я могу играть с моими детьми в футбол, вместе с ними лазить по деревьям и делать все те вещи, которыми увлекаются школьники и подростки. Раньше меня пугали мысли о том, смогу ли я ходить тогда, когда мне стукнет 40 лет. В 23 года я не мог пробежать и 100 метров, чтобы успеть на автобус. Сейчас мне 29, и я прохожу не меньше двух миль во время каждодневных прогулок", — рассказывает Джейк Омер (Jake Omer), один из участников опытов.