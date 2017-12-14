Вернувшийся на Землю экипаж МКС эвакуировали из спускаемой капсулы

КОРОЛЕВ, (Московская область), 14 дек — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-05" вернувшихся на Землю российского космонавта Сергея Рязанского, американского и итальянского астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

"По докладу поисково-спасательной службы, оперативно-техническая группа эвакуировала космонавтов из спускаемого аппарата. Самочувствие экипажа хорошее", — отметили в ЦУП.

Экипаж провел на МКС 139 суток. Пока на станции не появятся участники следующей экспедиции, работу на орбите продолжат космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

Старт "Союза МС-07" с экипажем очередной миссии МКС запланирован на 17 декабря с космодрома Байконур. В основную команду корабля входят космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.