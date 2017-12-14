"Союз МС-05" с возвращающимися космонавтами начал торможение двигателями

КОРОЛЕВ (Московская область), 14 дек — РИА Новости. Двигательная установка космического корабля новой серии "Союз МС" с возвращающимся с МКС экипажем запущена на торможение, сообщили журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи. Время пребывания экипажа на станции составило 139 суток. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжат космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

​Двигательная установка включилась в расчетное время — 10.45 мск. Установка отработает около пяти минут. Планируется, что в 11.15 "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку около 4g. Затем будут раскрыты тормозные парашюты спускаемого аппарата, а приземление ожидается в 11.38 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-07" с экипажем очередной миссии МКС запланирован на 17 декабря с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.