"Союз МС-05" с возвращающимся с МКС экипажем отстыковался от станции

КОРОЛЕВ (Московская область), 14 дек — РИА Новости. От Международной космической станции отстыковался пилотируемый космический корабль новой серии "Союз МС-05" с экипажем, сообщили в российском Центре управления полетами.

На Землю возвращаются космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства итальянец Паоло Несполи. Они находились на станции 139 суток.

На МКС остаются россиянин Александр Мисуркин и американцы Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

Ожидается, что двигательная установка корабля начнет торможение в 10:45 мск, а в 11:15 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли.

Посадка планируется в 11:38 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Пилотируемый корабль #СоюзМС05 штатно отстыковался от Международной космической станции и находится в автономном полете. Посадка запланирована в 11:38 мск. Трансляция будет доступна на нашем сайте — https://t.co/tL30gTow3Y. pic.twitter.com/PUufj6d3cT — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 декабря 2017 г.

На 17 декабря запланирован старт "Союза МС-07" с Байконура с экипажем очередной миссии МКС. В космос отправятся россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.