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РИА Наука
РИА Наука

Как мыть кошку, чтобы ослабить аллергию

08:0014.12.2017
(обновлено: 08:09 14.12.2017)
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© Depositphotos / belchonockДевушка с аллергией на кошекДевушка с аллергией на кошек
© Depositphotos / belchonock

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Нередко люди заводят кошек, а вскоре уже вынуждены подыскивать им новых хозяев. Виной тому аллергия. Но, оказывается, есть вполне научные методы, позволяющие уменьшить реакцию организма на раздражитель. Вот только не все они понравятся питомцу и их владельцу.

Кот - аллергик
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
У кошек бывает аллергия на хозяина

Некоторые породы кошек, к примеру рексов, сфинксов и русских голубых, заводчики позиционируют как гипоаллергенные. Поскольку "hypo" в переводе с латинского означает "слабый", то считается, будто гипоаллергенные животные производят меньше раздражителей, чем остальные. 

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКотенок породы девон-рекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Котенок породы девон-рекс

Чихание, заложенность носа и другие аллергические реакции у людей в основном вызывает белок гликопротеин — Fel d 1, который содержится в слюне и выделяется сальными железами кошачьей кожи. Аллергены есть и в экскрементах кошки, перхоти и корнях волосков. Вылизываясь, животное размазывает все эти раздражители по шерсти, откуда они разносятся по дому с пылью. Сальные железы есть абсолютно у всех кошек, вне зависимости от наличия и фактуры шерсти. Следовательно, все породы, включая практически голых сфинксов, могут вызывать аллергию в той или иной степени. 

Сальные железы кошки усиленно работают, выделяя гликопротеин под влиянием половых гормонов. Это означает, что на кастрированное животное аллергическая реакция будет меньше. Так или иначе, эту операцию в наши дни проводит большинство владельцев кошек. Гораздо реже их принято купать. Во-первых, кошки очень не любят водные процедуры, а во-вторых, ветеринары не рекомендуют часто намывать пушистого любимца, чтобы не смыть с шерсти защитную смазку.

© Depositphotos / tpfellerНаилучший эффект обеспечивает мытье кошки в течение трех минут с шампунем и массажем
© Depositphotos / tpfeller
Наилучший эффект обеспечивает мытье кошки в течение трех минут с шампунем и массажем

В то же время, купая кошку, можно избавиться от аллергенов, уменьшив таким образом их количество в помещении. Это доказали ученые из США опытным путем. Сначала они выяснили, сколько вообще гликопротеина выделяют кошки, — оказалось, что концентрация Fel d 1 сильно зависела от части тела, с которой собирали шерсть. Больше всего аллергена пришлось на шею, где располагается немало сальных желез. 

Далее ученые одолжили у населения восемь кастрированных котов, которых после исследования вернули владельцам. Подопытных разделили на три группы. Перед каждым купанием их помещали в чистую комнату размером 30 кубических метров и брали пробы воздуха.

Трех животных первой группы купали раз в неделю в течение пяти недель. Животного намыливали, обливали теплой водой из шланга ровно минуту и давали высохнуть самостоятельно на протяжении 45 минут.

© Фото : public domainСтруктура гликопротеина Fel d 1, вызывающего аллергию
© Фото : public domain
Структура гликопротеина Fel d 1, вызывающего аллергию
Вторую группу из трех котов мыли вручную раз в неделю в 38-градусной воде, массируя шерсть три минуты. Подопытных вытирали полотенцем и оставляли сохнуть полчаса. Аналогично купали котов третьей группы, только повторяя все процедуры дважды.
Кот на пирсе города Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые

Спустя три часа после каждого мытья животных помещали в чистую комнату и вновь измеряли количество гликопротеина в воздухе. В первой группе в воздухе осталось в среднем 44% Fel d 1 относительно начального значения. Купание второй группы снизило концентрацию аллергена в воздухе до 21%. А вот дважды намывать кошку точно не стоит, количество белка в воздухе из-за этого существенно не снизится.

Еще одно исследование показало, что большая часть Fel d 1 оседает на мебели, а не просто "зависает" в воздухе. Поэтому, кроме еженедельного купания кошки, аллергику придется регулярно убирать помещение, чтобы снизить количество белка. Ученые также рекомендуют не пускать животное в спальню во время сна и обязательно мыть руки после контакта. 

Замаскированная красота: почему у диких кошек разный окрас
© Денис Маликов
Замаскированная красота: почему у диких кошек разный окрас

Все вышеперечисленное дает лишь временное облегчение — сколько ни мой кошку, ни убирайся, а вещество-раздражитель продолжит выделяться из животного. Так что, прежде чем обзавестись питомцем, взвесьте все за и против, а лучше — выясните заранее, есть ли у вас аллергия на Fel d 1. Иммунная реакция у многих людей проявляется не сразу, а спустя месяц после регулярного воздействия раздражителя. Сдайте анализы на аллергию, пообщайтесь с кошками друзей или в приюте на протяжении месяца. Анализы также придут на помощь, если вы уже долгое время живете с кошкой в мире и согласии и вдруг внезапно расчихались — возможно, дело не в животном, а в подаренном экзотическом цветке или ингредиенте в составе нового парфюма.

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