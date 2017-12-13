Сибирские ученые поймали в Бразилии неизвестных клещей-паразитов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Института зоологии РАН открыли три новых вида клещей, живущих на пластинчатоусых жуках в Бразилии. Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале "Zootaxa".

Бразилия остается для ученых-систематиков одним из самых привлекательных мест на планете, где фауна до сих пор таит в себе много секретов. Итогом очередной экспедиции российских акарологов (акарология – наука о клещах) с целью исследования фауны Бразилии стало описание трех, ранее не известных науке, видов клещей когорты Heterostigmata: Athyreacarus primitivus, Pavania neotropica и Spatulaphorus brasiliensis.

Клещи были собраны с навозных жуков, отловленных в бразильских штатах Мату-Гросу и Амазонас с помощью специальных ловушек. Детальные исследования новых видов провели в лаборатории ТюмГУ, где были сделаны микрофотографии пойманных клещей – мужских и женских особей.

Разнообразие клещей в мире может, по некоторым оценкам, достигать 10 млн видов. Только 54 тыс. из них известно ученым. При этом, как рассказывает ведущий специалист-акаролог из ТюмГУ Александр Хаустов, не все клещи – паразиты. Есть и другие виды взаимоотношений между живыми организмами, включая форезию – использование других организмов в качестве средства передвижения.

Клещи обитают в различных средах: в почве, водоемах и на растениях. При этом некоторые из них являются ядовитыми. "Клещи определенных видов вырабатывают очень сильные токсины-алкалоиды. Обитающие в тропиках виды древесных лягушек накапливают в своих кожных покровах эти вещества. Это делает самих лягушек ядовитыми для других животных", – приводит пример проректор ТюмГУ по науке Андрей Толстиков.

Для ученых сейчас весьма актуально описание новых видов клещей в тропических регионах планеты, где из-за сокращения естественных природных местообитаний сокращение биоразнообразия идет наиболее быстрыми темпами.

За последние пять лет ученые-акарологи из ТюмГУ впервые для науки описали свыше 600 новых видов микроскопических клещей. Исследования ведутся по всему миру, в самых разных уголках планеты: в Южной и Центральной Америке, в Южной Африке, в Новой Зеландии, на Филиппинах и во Вьетнаме. В сентябре 2017 года в ТюмГУ прошла международная школа молодых ученых, посвященная почвенной акарологии.