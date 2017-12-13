Физики из МГУ создали и проверили в деле "квантовый телефон"

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Ученые из Московского государственного университета создали полноценную линию телефонной связи, защищенную от прослушивания благодаря системе квантового шифрования, и проверили ее на практике, сообщает пресс-служба МГУ.

"Рабочее место квантового телефона — обычный персональный компьютер, в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей. Кроме того, компьютер использует ПО, модифицированное специально для работы с этим оптоэлектронным устройством", — объясняет Сергей Кулик, профессор МГУ и один из создателей "квантового телефона".

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи – такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

© Фото : пресс-служба МГУ Программное обеспечение, управляющее работой системы квантовой связи © Фото : пресс-служба МГУ Программное обеспечение, управляющее работой системы квантовой связи

Первые сети такого рода начали появляться в России примерно три года назад. Первая квантовая линия связи была запущена в Университете ИТМО в 2014 году, когда ученые связали квантовым каналом два корпуса вуза через действующий подземный оптоволоконный кабель. В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой "городской" линии связи между двумя отделениями банка, а в сентябре 2016 года МГУ сообщил о соединении двух точек в городах Подмосковья.

Следующим этапом развития этих технологий стало создание "квантового телефона", работу которого профессор Кулик и Николай Сысоев, декан физического факультета МГУ, проверили сегодня, пообщавшись по невзламываемому каналу связи, защищенному системой автоматического симметричного распределения квантовых ключей.

Архитектура сети передачи данных при использовании квантового телефона довольно проста: квантовый телефон состоит из двух клиентских машин и сервера, играющего роль источника ключей. Когда первая машина получает ключ, она зашифровывает данные и напрямую передает ее "собеседнику", который использует свой собственный ключ для ее расшифровки, минуя сервер.

Как отмечает пресс-служба, в перспективе такими "квантовыми телефонами" предполагается оснастить и другие подразделения МГУ.