Ученые рассказали о неожиданной пользе голодания

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Специалисты из Национального института по проблемам старения США выяснили, что лечебное голодание улучшает работу мозга, пишет Newsweek.

Ученые установили, что мозговые клетки мышей, которых на определенные промежутки времени регулярно лишали доступа к пище, росли быстрее, чем у тех, которым давали больше еды.

Как рассказал изданию один из авторов исследования Марк Мэттсон, эта способность могла выработаться в процессе эволюции, так как в дикой природе предкам человека нередко приходилось периодически голодать. Получив доступ к пище, организм использовал ее, чтобы ускорить рост мозга.

Ученый предположил, что это явление может быть связано с так называемым нейротрофическим фактором мозга (BNDF). Этот белок влияет на способность человека к обучению и запоминанию, стимулируя рост нейронов и синапсов. Вместе с тем, с возрастом его становится все меньше. На его уровень в организме также влияют такие заболевания, как, например, болезнь Альцгеймера.

У мышей, которых держали "на голодном пайке", рост этого белка был на 50 процентов выше по сравнению с обычными грызунами. Однако говорить о том, что подобный эффект голодание окажет и на человека, пока рано, так как соответствующие исследования еще не завершены, пояснил Мэттсон.