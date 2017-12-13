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Ученые нашли раковую "пятую колонну" в иммунной системе людей и мышей

13:2713.12.2017
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© Depositphotos / VtanovskiРаковые клеткиРаковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Так называемые нейтрофилы, один из компонентов иммунной системы, могут играть роль "пятой колонны" и помогать раку распространяться по телу человека, мешая работе иммунотерапии и помогая опухоли изолировать себя от организма, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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"Нейрофилы играют важную роль в борьбе с различными патогенами, и поэтому их удаление из организма вряд ли можно будет проводить в больницах при лечении рака. Мы должны понять, как они способствуют развитию рака легких, что поможет нам создать лекарства, которые блокируют ту часть нейтрофилов, которая отвечает за работу этой "пятой колонны", — заявил Этьен Мейлан (Ethienne Meylan) из Федеральной политехнической школы Швейцарии в Лозанне.

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки. По текущей статистике медицинских служб США, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы.

За последние годы ученые открыли сразу несколько механизмов, которые позволяют раку обходить внимание иммунной системы и распространяться по организму. В некоторых случаях его клеткам удается проникнуть внутрь определенных иммунных телец и заставить их "развозить" себя по другим частям организма, а в других случаях они "подделывают" своеобразный молекулярный паспорт стволовых клеток, выдавая себя за зарастающую рану.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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Мейлан и его коллеги открыли своеобразную "пятую колонну" в иммунной системе, которая помогает раку выживать на всех стадиях его развития, наблюдая за ростом опухолевых клеток, неуязвимых и для действия химиотерапии, и для экспериментальных версий иммунотерапии, повышающих "агрессивность" Т-клеток и других частей иммунитета.

Вырастив нескольких мышей, предрасположенных к развитию таких форм рака легких, ученые наблюдали за развитием опухоли и пытались понять, какие компоненты иммунной системы пытаются уничтожить рак, а какие бездействуют или даже мешают работе своих товарищей.

Как показали эти наблюдения, опухоли быстрее всего развивались в организме тех грызунов, у которых были особенно активны так называемые нейтрофилы – особые клетки иммунной системы, реагирующие на воспаления и отвечающие за поглощение и "переваривание" бактерий, а также выработку особого набора веществ, убивающих и отпугивающих грибки и прочих микробов.

Как оказалось, нейтрофилы являются своеобразной "пятой колонной" рака – по пока не понятным причинам они скапливаются на границах опухоли, вырабатывая вещества, которые отпугивают остальные иммунные клетки и заставляют сосуды поставлять меньше кислорода и питательных веществ в эту часть тела. Это приводит к массовой гибели здоровых клеток и созданию комфортных условий для роста рака.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Вдобавок, недостаток пищи заставляет раковые клетки вырабатывать две белковых сигнальных молекулы, которые привлекают в нее еще больше нейтрофилов, благодаря чему она начинает расти еще быстрее. Это заставило ученых предположить, что уничтожение всех или хотя бы большей части нейтрофилов может замедлить или даже остановить рост опухоли.

Руководствуясь этой идеей, биологи ввели в организм мышей специальные антитела, которые нейтрализовали "пятую колонну", и проследили за их дальнейшей судьбой. Как оказалось, подобная терапия, несмотря на ее очевидные негативные эффекты, заметно продлила жизнь грызунам и не только остановила рост опухолей, но и уменьшила их на 42% в комбинации с иммунотерапией.

Дальнейшее изучение этих клеток, как надеются ученые, поможет понять, как можно заставить их не "предавать" родной организм, и создать лекарства, которые бы помогали человеку бороться с самыми агрессивными формами рака легких и другими злокачественными опухолями.

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