В океане обнаружили загадочные дымовые кольца

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили необычные "дымовые кольца" на поверхности океана. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Специалисты Ливерпульского университета открыли данное явление, проанализировав измерения, взятые со спутников, а также данные о температуре поверхности воды в Тасмановом море у берегов Австралии и в Южной Атлантике.

Исследователи предположили, что кольца являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров. Подобные бурные потоки воздуха довольно часто встречаются в море.

Однако "дымовые кольца" вращаются в противоположных направлениях и по скорости движения в десять раз превышают все известные типы вихрей. Кроме того, они способны чрезвычайно быстро переносить морских животных на большие расстояния.