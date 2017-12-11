США пока не обсуждают с Россией покупку добавочных мест на "Союзах"

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. США пока не обсуждают с РФ возможность покупки дополнительных мест на российских "Союзах" для полетов на МКС, но рассматривают разные варианты на случай задержки возобновления собственных пилотируемых полетов, сообщил представитель НАСА Кирк Ширман в понедельник на брифинге.

"Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов… У нас есть места для полета американских астронавтов на "Союзе" до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года", — сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что в январе 2017 года НАСА заключило соглашение с компанией Boeing на дополнительные места на российском "Союзе". "Мы все еще обдумываем возможности покупки дополнительных мест, если нам придется делать это, мы рассматриваем целый спектр вариантов", — сказал Ширман, подчеркнув, что ведомство будет искать дополнительные варианты обеспечения доставки своих астронавтов в космос до начала бесперебойных ротационных полетов американских компаний.

Отвечая на вопрос о сроках возобновления самостоятельных пилотируемых полетов США на МКС, Ширман отметил, "что летать в космос сложно, еще сложнее отправлять в космос людей", а перенос возобновления пилотируемых полетов SpaceX и Boeing на более позднее время "не был неожиданностью".

"Мы будем готовы к тому, что будет откладываться еще", — сказал представитель НАСА, выразив уверенность, что первый демонстрационный полет SpaceX и Boeing состоится в 2018 году. Обе компании разрабатывают пилотируемые корабли по контракту с НАСА. Ранее в декабре стало известно о переносе ими на несколько месяцев начала тестовых полетов. Ожидается, что SpaceX осуществит первое беспилотное испытание в апреле и отправит экипаж в испытательный полет в августе 2018 года, Boeing — в марте и ноябре соответственно. Наблюдатели ожидают, что эти сроки будут сдвигаться, вероятно, на начало 2019 года.