Ученые рассказали о вреде зубных протезов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Использование зубных протезов грозит человеку недоеданием. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, исследование опубликовано в журнале Geriatrics & Gerontology International.

Вставные челюсти мешают пережевывать здоровую пищу — например, мясо, орехи, волокнистые фрукты и овощи. Такие же проблемы возникают и у тех, кто когда-то потерял зубы, но протезы не носит. Как отмечают исследователи, в обоих случаях из-за недоедания слабеют мышцы, кости и суставы, что чревато травмами и переломами.

"На сегодняшний день практически вся борьба с травматичностью завязана на диетах и на развитии у людей грамотного подхода к питанию, а влияние зубов на проблемы в старости отрицается", — заметил один из авторов научной работы, доктор Ваэл Саббах.

В исследовании приняли участие более 1800 человек, средний возраст участника составил 62 года. Их разбили на группы (обладатели минимум 20 зубов и две группы тех, у кого их меньше — одни носили протезы, другие — ничего), рассчитали индекс массы тела и проанализировали состояние зубов, тканей и костей. Результаты показали, что наличие искусственных зубов повышает риск недоедания или "ломкости" на 32 процента.