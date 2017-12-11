Российские ученые разработали эффективный способ тушения лесных пожаров

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета разработали технологию взрывного измельчения капель воды и последующего интенсивного парообразования для повышения эффективности тушения лесных пожаров, а также процессов очистки воды от нерегламентированных примесей. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале International Journal of Thermal Sciences.
С помощью этого метода можно взрывать капли воды для получения мелкодисперсного аэрозоля. Благодаря этой технологии при тушении лесных пожаров можно будет покрывать водой гораздо большие площади.
Недавно ученые провели экспериментальное исследование процессов взрывного дробления неоднородных капель воды в высокотемпературной газовой среде, соответствующей условиям типичных очагов горения. В экспериментах использовались капли воды с твердыми включениями размером 1 — 3 миллиметра.
"При проведении лабораторных экспериментов на примере одиночных неоднородных капель воды, поясняет заведующий кафедрой автоматизации теплоэнергетических процессов ТПУ Павел Стрижак, – нами были установлены условия, при которых происходит их интенсивное дробление и формируется группа до нескольких сотен мелких капель. Мы показали, что площадь поверхности испарения жидкости за счет такого дробления может возрасти в 3 — 15 раз. Этот эффект важен для максимально полного испарения воды в пламени в процессе тушения пожаров. Он способствует существенному снижению температуры в зоне горения за счет поглощения теплоты эндотермического фазового превращения, интенсивного конвективного теплообмена и блокирования доступа окислителя в зону реакции. При проведении натурных экспериментов на примере суспензии воды с твердыми непрозрачными включениями нами было установлено, что использование неоднородных капельных потоков воды способствует существенному снижению температуры в зоне горения по сравнению с условиями применения воды без твердых примесей."
Применение этой технологии перспективно не только в области пожаротушения, но и в теплоэнергетических приложениях, а также при термической и огневой очистке воды от нерегламентированных примесей.