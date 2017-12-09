В Луксоре археологи обнаружили две гробницы времен Древнего Египта

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили две гробницы эпохи XVIII династии фараонов древнего Египта на западном берегу Нила в районе Луксора, сообщает газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на министра по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани.

Гробницам порядка 3,5 тысячи лет и они принадлежат к эпохе династии Тутмосидов. Археологи обнаружили в одной из гробниц мумию и часть гробницы в виде бога Осириса, на потолке было написано имя фараона Тутмоса I. По данным исследования, вероятнее всего это мумия высшего должностного лица или влиятельного человека.

Как сообщает газета, в другой гробнице было найдено 100 погребальных конусов с иероглифическими письменами, раскрашенные деревянные погребальные маски, глиняные сосуды и коллекция из 450 статуй.

"Это очень важное открытие, потому что обе гробницы содержат дорогостоящие погребальные коллекции, а в одной из них находится очень выдающаяся расписная статуя женщины в виде бога Осириса", — цитирует газета слова Халеда аль-Анани.

XVIII династия фараонов древнего Египта (примерно 1550-1292 годы до нашей эры) считается одной из наиболее известных. К ней, в том числе, принадлежали знаменитый Тутанхамон, царица Хатшепсут, религиозный реформатор Эхнатон.