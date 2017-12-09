"Гул Земли" из глубин океана озадачил ученых

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Геофизики с помощью донного сейсмографа зафиксировали акустические аномалии, вызванные свободными колебаниями океанского дна. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Их слышимость оказалась в десять тысяч раз ниже минимального порога восприятия человеческого уха. Впервые подобный феномен был задокументирован в 1998 году, однако до сих пор остается неясной причина его возникновения. Специалисты подчеркивают, что "гул" наблюдается даже при нулевой сейсмической активности.

Новые данные были получены группой ученых из Франции и Германии во главе с Мартой Дин из Парижского института физики Земли. Геофизики изучили колебания дна Индийского океана в двух точках на глубине 4540 и 4260 метров и зафиксировали постоянные звуковые волны частотой от 2,9 до 4,5 миллигерца.

В исследовании также представлены несколько гипотез, частично объясняющих феномен. Так, ученые предполагают, что "гул" может возникать либо из-за акустического резонанса между атмосферой и земной корой, либо из-за взаимодействии твердой поверхности с океанскими волнами.