В России могут создать летающий без посадки месяцами беспилотник

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Беспилотник, способный более полутора лет находиться в полете на высоте до 25 километров, могут создать в России, считает заместитель генконструктора подмосковного НПО имени Лавочкина Николай Клименко.

Основу конструкции предкосмических (летающих на высоте от 18 до 30 километров) беспилотных аппаратов составляет крыло, на верхней поверхности которого расположены солнечные батареи. Под крылом – относительно примитивное шасси и полезная нагрузка. Такие аппараты способны на долгое время "замирать" над одной точкой планеты.

Как отмечает Клименко, решив ряд технологических и конструкторских задач, можно будет создать высокоэффективный отечественный летательный аппарат для длительного, свыше 12–18 месяцев, беспосадочного полета на высотах 20–25 тысяч метров с полезной нагрузкой до 200 килограммов. Круглосуточно генерируемая мощность — до 5 киловатт.

По словам автора материала, в качестве прототипа для такого беспилотника рассматриваются аппараты ЛА-251 и ЛА-252 "Аист", созданные на предприятии. 251-й "Аист" имеет размах крыла 16 метров и способен держаться на высотах до 12 тысяч метров не менее трех суток. ЛА-252 собран из тех же модулей, что и его предшественник, но гораздо крупнее — 23 метра от одного края крыла до другого. Аппарат весом в 116 килограммов способен летать на высотах до 18 тысяч метров по несколько суток.

Чтобы "научить" новый аппарат месяцами обходиться без техобслуживания на Земле, нужны новые аккумуляторные батареи — с удельной мощностью до 600 Вт·ч/кг против используемых сегодня батарей, выдающих 240-250 Вт·ч/кг. Кроме того, потребуются более эффективные солнечные батареи. При этом размах крыльев такого беспилотника может достичь 70-90 метров.