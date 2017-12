Ученые опровергли миф о "безопасных" оральных контрацептивах

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Датские специалисты провели масштабное исследование побочных эффектов оральных контрацептивов и пришли к выводу, что подобные препараты увеличивают риск развития рака молочной железы. Работа опубликована в издании The New England Journal of Medicine, коротко о ней пишет The Independent.

Авторы статьи проанализировали данные о состоянии здоровья 1,8 миллиона датчанок в возрасте от 15 до 49 лет. Они подсчитали, что прием противозачаточных дает один дополнительный случай рака груди в год на каждые 7,7 тысячи пациентов, использующих подобный вид контрацепции.

При этом специалисты отмечают, что женщинам в возрасте от 40 лет лучше отказаться от противозачаточных, поскольку в их случае негативный тренд выражен сильнее.

Также ученые установили, что современные препараты с умеренным количеством эстрогена представляют меньшую опасность, чем ранее выпущенные лекарства, содержащие большие дозы гормона.