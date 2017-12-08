Ученые опровергли миф о "безопасных" оральных контрацептивах

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Датские специалисты провели масштабное исследование побочных эффектов оральных контрацептивов и пришли к выводу, что подобные препараты увеличивают риск развития рака молочной железы. Работа опубликована в издании The New England Journal of Medicine, коротко о ней пишет The Independent.
При этом специалисты отмечают, что женщинам в возрасте от 40 лет лучше отказаться от противозачаточных, поскольку в их случае негативный тренд выражен сильнее.
Также ученые установили, что современные препараты с умеренным количеством эстрогена представляют меньшую опасность, чем ранее выпущенные лекарства, содержащие большие дозы гормона.