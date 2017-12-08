Ученые сравнили любовь с первого взгляда и крепкие семейные отношения

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Необычные эксперименты европейских психологов показали, что любви с первого взгляда не существует и что связанные с ней ощущения являются одной из форм полового влечения, а не прообразом будущих крепких семейных отношений, сообщает интернет-издание Live Science.

"Все знают о существовании любви с первого взгляда, но никто не пытался изучать ее с научной точки зрения. Мы попытались раскрыть ее суть эмпирическим путем, наблюдая за влюбленными в момент первой встречи. Как оказалось, эти ощущения не были связаны не с бурными страстями, ни с психологической близостью, ни с верностью друг другу, а только с физическим влечением", — пишут Флориан Зсок (Florian Zsok) из университета Цюриха (Швейцария) и его коллеги из Великобритании.

Одной из главных загадок существования человечества является то, почему люди, в отличие от большинства других приматов, ведут моногамный образ жизни и обычно живут вместе с одним и тем же партнером на протяжении всей жизни. Причиной этого, как сегодня считают ученые, могло быть несколько вещей – необходимость защищать свое потомство от агрессии других самцов, наличие бабушек, сделавших моногамию выгодной в эволюционном плане, и даже появление орудий труда.

Раскрытию "корней" моногамии мешает то, что ученые до сих пор не знают, какая часть мозга и какие гормоны отвечают за формирование связей между "половинками" семей, и что заставляет их поддерживать отношения на протяжении всей жизни. Кроме того, пока нейрофизиологи и психологи не могут дать однозначного определения того, что представляет собой любовь и чем она отличается от простого полового влечения.

Зсок и его коллеги попытались раскрыть природу любви с первого взгляда – феномена, который, как показывают социологические опросы, переживает каждый третий человек в России и в странах Запада, и сравнить его с теми чувствами, которые переживают половинки уже устоявшихся семейных пар. Для этого они провели несколько опросов в глобальной сети и в стенах своих университетов, а затем организовали крайне необычный эксперимент.

В его рамках ученые пригласили в свою лабораторию примерно четыре сотни семейных и одиноких студентов, сообщив им, что они изучают то, какие качества собеседников привлекают людей и формируют их имидж после первого знакомства. На самом деле, ученые надеялись, что часть их подопечных влюбится в других участников эксперимента с первого взгляда и не постесняется сообщить об этом Зсоку и его единомышленникам.

Для повышения вероятности подобного исхода событий ученые разбили холостяков и незамужних женщин на небольшие группы из примерно равного числа представителей слабого и сильного пола и провели "исследования имиджа" таким образом, что они больше всего напоминали типичные встречи будущих влюбленных в баре, чем "серьезные" научные эксперименты.

После этих "экспериментов" ученые провели небольшой анонимный опрос, при помощи которых они пытались понять, с какими чувствами была связана любовь с первого взгляда, и порождает ли она такую же гамму эмоций, как и длительные отношения между супругами.

Как оказалось, любовь с первого взгляда оказалась продуктом самообмана людей – в отличие от реальных семейных отношений, она не была связана со страстью, взаимопониманием и верностью друг другу. Что еще более интересно, в подавляющем числе случаев она была односторонней – лишь небольшое число добровольцев проявляло симпатии к тому человеку, которому он или она нравились, тогда как представители семейных пар почти всегда испытывали чувства друг к другу.

Все это, как считает Зсок, говорит о том, что любви с первого взгляда не существует и что она является своеобразным психологическим инструментом, который помогает людям обманывать себя и укреплять уже существующие отношения со своей второй половиной.