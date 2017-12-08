РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые сравнили любовь с первого взгляда и крепкие семейные отношения

11:2008.12.2017
08171
© РИА Новости / Ксения СидороваВлюбленная пара в саду ЭрмитажВлюбленная пара в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Ксения Сидорова

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Необычные эксперименты европейских психологов показали, что любви с первого взгляда не существует и что связанные с ней ощущения являются одной из форм полового влечения, а не прообразом будущих крепких семейных отношений, сообщает интернет-издание Live Science.

Влюбленные
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Мужчины чаще женщин влюбляются с первого взгляда - опрос
"Все знают о существовании любви с первого взгляда, но никто не пытался изучать ее с научной точки зрения. Мы попытались раскрыть ее суть эмпирическим путем, наблюдая за влюбленными в момент первой встречи. Как оказалось, эти ощущения не были связаны не с бурными страстями, ни с психологической близостью, ни с верностью друг другу, а только с физическим влечением", — пишут Флориан Зсок (Florian Zsok) из университета Цюриха (Швейцария) и его коллеги из Великобритании.

Одной из главных загадок существования человечества является то, почему люди, в отличие от большинства других приматов, ведут моногамный образ жизни и обычно живут вместе с одним и тем же партнером на протяжении всей жизни. Причиной этого, как сегодня считают ученые, могло быть несколько вещей – необходимость защищать свое потомство от агрессии других самцов, наличие бабушек, сделавших моногамию выгодной в эволюционном плане, и даже появление орудий труда.

Раскрытию "корней" моногамии мешает то, что ученые до сих пор не знают, какая часть мозга и какие гормоны отвечают за формирование связей между "половинками" семей, и что заставляет их поддерживать отношения на протяжении всей жизни. Кроме того, пока нейрофизиологи и психологи не могут дать однозначного определения того, что представляет собой любовь и чем она отличается от простого полового влечения.

Зсок и его коллеги попытались раскрыть природу любви с первого взгляда – феномена, который, как показывают социологические опросы, переживает каждый третий человек в России и в странах Запада, и сравнить его с теми чувствами, которые переживают половинки уже устоявшихся семейных пар. Для этого они провели несколько опросов в глобальной сети и в стенах своих университетов, а затем организовали крайне необычный эксперимент.

Влюбленные
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Настоящая любовь может быть только взаимной, считает половина россиян

В его рамках ученые пригласили в свою лабораторию примерно четыре сотни семейных и одиноких студентов, сообщив им, что они изучают то, какие качества собеседников привлекают людей и формируют их имидж после первого знакомства. На самом деле, ученые надеялись, что часть их подопечных влюбится в других участников эксперимента с первого взгляда и не постесняется сообщить об этом Зсоку и его единомышленникам.

Для повышения вероятности подобного исхода событий ученые разбили холостяков и незамужних женщин на небольшие группы из примерно равного числа представителей слабого и сильного пола и провели "исследования имиджа" таким образом, что они больше всего напоминали типичные встречи будущих влюбленных в баре, чем "серьезные" научные эксперименты.

После этих "экспериментов" ученые провели небольшой анонимный опрос, при помощи которых они пытались понять, с какими чувствами была связана любовь с первого взгляда, и порождает ли она такую же гамму эмоций, как и длительные отношения между супругами.

Свидание
© Fotolia / kerkezz
Психологи выяснили, существует ли любовь с первого взгляда

Как оказалось, любовь с первого взгляда оказалась продуктом самообмана людей – в отличие от реальных семейных отношений, она не была связана со страстью, взаимопониманием и верностью друг другу. Что еще более интересно, в подавляющем числе случаев она была односторонней – лишь небольшое число добровольцев проявляло симпатии к тому человеку, которому он или она нравились, тогда как представители семейных пар почти всегда испытывали чувства друг к другу.

Все это, как считает Зсок, говорит о том, что любви с первого взгляда не существует и что она является своеобразным психологическим инструментом, который помогает людям обманывать себя и укреплять уже существующие отношения со своей второй половиной.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена