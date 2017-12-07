Российские ученые создадут глобальную физическую модель мирового океана

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Специалисты Государственного океанографического института имени Зубова (Москва) начали разработку модели физических процессов, протекающих в мировом океане, это поможет, в частности, предсказывать различные явления в Черном море, в том числе последствия техногенных ЧП, сообщил директор института Юрий Сычев.

Он выступил в четверг в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной научному изучению акватории Черного моря.

"С этого года у нас начинается создание всеобъемлющей модели мирового океана и Черного моря в частности, что позволит выйти на оперативный прогноз ситуации. И после этого любой случай, который произойдет на Черном море, мы всегда сможем предсказать его последствия. И если паче чаяния придется ликвидировать аварийный разлив или что-нибудь в этом роде, мы всегда дадим исчерпывающее информационное обеспечение в реальном времени", — сказал Сычев.

Государственный океанографический институт имени Зубова — головной институт Росгидромета по организации и методическому руководству гидрометеорологическими и гидрохимическими наблюдениями на акваториях и побережьях морей России.