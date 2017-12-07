Ученые рассказали, чем опасны популярные обезболивающие

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Ученые из университета Ньюкасла установили, что прием обезболивающих в больших количествах может спровоцировать ожирение, бессонницу и гипертонию. Релиз соответствующего исследования опубликован на сайте Medical Xpress.

В первую очередь специалисты изучили побочные эффекты широко распространенных габапентина, прегабалина и нескольких болеутоляющих опиоидов. Выяснилось, что все эти вещества удваивают риск развития указанных болезней.

Авторы статьи оценили состояние сердечно-сосудистой системы и показатели обмена веществ у 133 тысяч человек, занесенных в базу данных UK Biobank. Они разделили участников эксперимента на две группы: те, кто принимает обезболивающие вместе с кардиопрепаратами, и те, кто принимал только лекарства от болезней сердца.

Результаты исследования показали, что пациенты из первой группы, по сравнению с участниками эксперимента из второй, на 95 процентов чаще отмечали у себя появление ожирения, на 82 процента – увеличение объема талии, и на 63 процента – развитие гипертонии. Многие также жаловались на бессонницу.

В связи с этим специалисты не рекомендуют принимать препараты от хронической боли (например, мигрени или боли в спине) в течение длительного периода.