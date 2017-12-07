Ученые рассказали, чем опасны популярные обезболивающие

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Ученые из университета Ньюкасла установили, что прием обезболивающих в больших количествах может спровоцировать ожирение, бессонницу и гипертонию. Релиз соответствующего исследования опубликован на сайте Medical Xpress.
Авторы статьи оценили состояние сердечно-сосудистой системы и показатели обмена веществ у 133 тысяч человек, занесенных в базу данных UK Biobank. Они разделили участников эксперимента на две группы: те, кто принимает обезболивающие вместе с кардиопрепаратами, и те, кто принимал только лекарства от болезней сердца.
В связи с этим специалисты не рекомендуют принимать препараты от хронической боли (например, мигрени или боли в спине) в течение длительного периода.