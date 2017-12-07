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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: блокировка гена защитила мышей от развития болезни Альцгеймера

14:3807.12.2017
(обновлено: 14:47 07.12.2017)
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© Fotolia / ktsdesignИзображение нейрона головного мозгаИзображение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Подавление работы гена APOE, связанного с болезнью Альцгеймера, защитило мышей от потери памяти и дальнейшего разрушения нервной ткани, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
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"Наши коллеги давно интересуются ролью APOE в развитии болезни, но за последние годы они провели крайне мало экспериментов, в рамках которых его работу они пытались подавить. Мы показали, что APOE не просто участвует в развитии болезни Альцгеймера, а что его можно использовать в качестве "мишени" для ее лечения", — заявил Дэвид Хольтцман (David Holtzman) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Ген и белок APOE представляют собой одни из самых важных молекул в клетках мозга и других частях тела, связанных с обменом веществ и круговоротом холестерина и жирных кислот в организме. Мутации в этом гене, как показывают последние генетические исследования, связаны с развитием болезни Альцгеймера, атеросклероза и некоторых других болезней.

К примеру, мутация APOE4, имеющаяся в геноме примерно 10% жителей планеты, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в три раза. Наличие подобной мутации в двух копиях APOE увеличивает шансы на приобретение этого заболевания в 12 раз и делает наступление болезни Альцгеймера почти неизбежным.

Хольтцман и его коллеги открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера, наблюдая за работой клеток мозга мышей, являвшихся носителями двух копий APOE4. Эти мутации, как сегодня считают ученые, ускоряют накопление "белкового мусора" в нейронах мозга и заставляют его объединяться в бляшки бета-амилоида, мешающие нормальной работе и жизни нервных клеток и постепенно убивающие их.

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые МГУ нашли способ остановить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Ученые решили проверить, что произойдет, если работу гена заблокировать при помощи особых коротких молекул ДНК, не дающих клетке считывать этот участок генома и производить молекулы белка APOE. Вырастив несколько десятков мышей, ученые разделили их на две группы и начали регулярно вводить в их тело большие дозы этих молекул.

Половина мышей, как рассказывает Хольтцман, получала подобные инъекции с первого дня своей жизни, когда они еще не страдали от болезни Альцгеймера, а остальные их сородичи – только через четыре месяца, когда в их мозге уже скопилось достаточное количество "белкового мусора".

Как показал этот эксперимент, блокировка работы APOE действительно позволяет предотвращать развитие болезни Альцгеймера, но она работает только в том случае, если эту процедуру начать до появления ее видимых следов.

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
Лекарство от болезни Альцгеймера провалилось в клинических испытаниях

Это выражалось в том, что мозг мышей, получавшие инъекции лекарства с начала жизни, не содержал в себе больших скоплений "белкового мусора" даже на 8 месяце жизни, тогда как их сородичи из второй группы продолжали страдать от болезни Альцгеймера даже после блокировки APOE. С другой стороны, лекарство все же смогло замедлить развитие болезни и защитить мышей от самых неприятных последствий ее появлении и в том, и в другом случае.

Данный факт, как считают медики, говорит о том, что APOE играет ключевую роль на первых стадиях развития болезни, а последующие изменения в работе нейронов мозга уже связаны с другими белками и участками ДНК.

"Блокировка APOE останавливает развитие болезни Альцгеймера только в том случае, если мы начинаем ее до того, как возникнут первые белковые бляшки. С другой стороны, даже если они возникли, то подобная терапия уменьшает тот вред, который они наносят клеткам мозга. Осталось понять, как создать лекарство, которое может делать то же самое и не вмешиваться в работу остальных частей организма", — заключает Хольтцман.

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