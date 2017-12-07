Ученые: блокировка гена защитила мышей от развития болезни Альцгеймера

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Подавление работы гена APOE, связанного с болезнью Альцгеймера, защитило мышей от потери памяти и дальнейшего разрушения нервной ткани, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале Neuron.

"Наши коллеги давно интересуются ролью APOE в развитии болезни, но за последние годы они провели крайне мало экспериментов, в рамках которых его работу они пытались подавить. Мы показали, что APOE не просто участвует в развитии болезни Альцгеймера, а что его можно использовать в качестве "мишени" для ее лечения", — заявил Дэвид Хольтцман (David Holtzman) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Ген и белок APOE представляют собой одни из самых важных молекул в клетках мозга и других частях тела, связанных с обменом веществ и круговоротом холестерина и жирных кислот в организме. Мутации в этом гене, как показывают последние генетические исследования, связаны с развитием болезни Альцгеймера, атеросклероза и некоторых других болезней.

К примеру, мутация APOE4, имеющаяся в геноме примерно 10% жителей планеты, увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера в три раза. Наличие подобной мутации в двух копиях APOE увеличивает шансы на приобретение этого заболевания в 12 раз и делает наступление болезни Альцгеймера почти неизбежным.

Хольтцман и его коллеги открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера, наблюдая за работой клеток мозга мышей, являвшихся носителями двух копий APOE4. Эти мутации, как сегодня считают ученые, ускоряют накопление "белкового мусора" в нейронах мозга и заставляют его объединяться в бляшки бета-амилоида, мешающие нормальной работе и жизни нервных клеток и постепенно убивающие их.

Ученые решили проверить, что произойдет, если работу гена заблокировать при помощи особых коротких молекул ДНК, не дающих клетке считывать этот участок генома и производить молекулы белка APOE. Вырастив несколько десятков мышей, ученые разделили их на две группы и начали регулярно вводить в их тело большие дозы этих молекул.

Половина мышей, как рассказывает Хольтцман, получала подобные инъекции с первого дня своей жизни, когда они еще не страдали от болезни Альцгеймера, а остальные их сородичи – только через четыре месяца, когда в их мозге уже скопилось достаточное количество "белкового мусора".

Как показал этот эксперимент, блокировка работы APOE действительно позволяет предотвращать развитие болезни Альцгеймера, но она работает только в том случае, если эту процедуру начать до появления ее видимых следов.

Это выражалось в том, что мозг мышей, получавшие инъекции лекарства с начала жизни, не содержал в себе больших скоплений "белкового мусора" даже на 8 месяце жизни, тогда как их сородичи из второй группы продолжали страдать от болезни Альцгеймера даже после блокировки APOE. С другой стороны, лекарство все же смогло замедлить развитие болезни и защитить мышей от самых неприятных последствий ее появлении и в том, и в другом случае.

Данный факт, как считают медики, говорит о том, что APOE играет ключевую роль на первых стадиях развития болезни, а последующие изменения в работе нейронов мозга уже связаны с другими белками и участками ДНК.

"Блокировка APOE останавливает развитие болезни Альцгеймера только в том случае, если мы начинаем ее до того, как возникнут первые белковые бляшки. С другой стороны, даже если они возникли, то подобная терапия уменьшает тот вред, который они наносят клеткам мозга. Осталось понять, как создать лекарство, которое может делать то же самое и не вмешиваться в работу остальных частей организма", — заключает Хольтцман.