Марсоход Opportunity передал первые фотографии после "зимовки"

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Марсоход-ветеран Opportunity, работающий на Марсе с января 2004 года, успешно пережил восьмую зиму на поверхности красной планеты и отметил это событие новой порцией панорамных фотографий кромки кратера Индевор, сообщает НАСА.

"Мы были обеспокоены тем, что солнечные панели марсохода могут так же сильно покрыться пылью в этом году, как и в самые плохие зимние сезоны на Марсе. Этого не произошло – наоборот, ветра, как и два года назад, сдули часть пыли и очистили солнечные батареи. Если это будет происходить и в будущем, то Opportunity сможет пережить не только зиму, но и следующую "большую" пылевую бурю, которая может произойти в 2018 году", — заявила Дженнифер Герман (Jennifer Herman) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 13 лет, успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета находится на максимальном удалении от Солнца.

Как отмечает Герман, единственным источником тепла и энергии на борту Opportunity, в отличие от марсохода Curiosity, оснащенного радиоизотопными генераторами, являются его солнечные батареи, эффективность работы которых резко снижается при наступлении зимы и осени по двум причинам.

Помимо растущего расстояния между Солнцем и Марсом, жизнь марсоходу осложняют пылевые бури, начинающиеся в конце марсианской осени и продолжающиеся практически всю зиму. Эти шторма покрывают батареи ровера большим количеством песка, что еще сильнее уменьшает их КПД.

Инженеры НАСА нашли остроумной выход из этой опасной ситуации, останавливая марсоход каждую зиму и осень и наклоняя его солнечные батареи таким образом, что они будут одновременно и получать максимум света, и песок не будет накапливаться на их поверхности. При наличии достаточно крутых холмов это позволяет Opportunity продолжать передвигаться по Марсу и изучать его поверхность даже во время зимовки.

Сейчас Opportunity находится на кромке кратера Индевор, у границы долины Стойкости, где, как показывают спутниковые снимки, залегают глины и другие породы, сформировавшиеся в присутствии воды. После завершения марсианской зимы он начнет движение вглубь долины, изучая другие следы движения марсианских рек и ручьев.

Три года назад Opportunity уже показал, что вода действительно присутствовала на поверхности Марса в жидком виде в прошлом, тем самым подтвердив данные, полученные марсоходом Curiosity в 2012 году.

На настоящий момент ровер-ветеран переживает свою 52 "жизнь" – изначально специалисты НАСА планировали, что марсоход проработает всего три месяца, однако он уже который год продолжает ставить новые рекорды. Opportunity сейчас находится в отличном состоянии, и его работоспособность, после недавнего переформатирования памяти, находится на пике возможностей.