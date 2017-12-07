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РИА Наука
РИА Наука

Марсоход Opportunity передал первые фотографии после "зимовки"

13:2507.12.2017
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© NASAМарсоход OpportunityМарсоход Opportunity
© NASA

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Марсоход-ветеран Opportunity, работающий на Марсе с января 2004 года, успешно пережил восьмую зиму на поверхности красной планеты и отметил это событие новой порцией панорамных фотографий кромки кратера Индевор, сообщает НАСА.

Долина Марафон на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ
Марсоход Opportunity начал подготовку к зиме
"Мы были обеспокоены тем, что солнечные панели марсохода могут так же сильно покрыться пылью в этом году, как и в самые плохие зимние сезоны на Марсе. Этого не произошло – наоборот, ветра, как и два года назад, сдули часть пыли и очистили солнечные батареи. Если это будет происходить и в будущем, то Opportunity сможет пережить не только зиму, но и следующую "большую" пылевую бурю, которая может произойти в 2018 году", — заявила Дженнифер Герман (Jennifer Herman) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Марсоход Opportunity, работающий на поверхности Марса уже 13 лет, успешно пережил самые тяжелые месяцы марсианской "зимы" – самого холодного и темного времени года, когда красная планета находится на максимальном удалении от Солнца.

Как отмечает Герман, единственным источником тепла и энергии на борту Opportunity, в отличие от марсохода Curiosity, оснащенного радиоизотопными генераторами, являются его солнечные батареи, эффективность работы которых резко снижается при наступлении зимы и осени по двум причинам.

Помимо растущего расстояния между Солнцем и Марсом, жизнь марсоходу осложняют пылевые бури, начинающиеся в конце марсианской осени и продолжающиеся практически всю зиму. Эти шторма покрывают батареи ровера большим количеством песка, что еще сильнее уменьшает их КПД.

Марсоход Opportunity изучает камень рядовой Джон Поттс на свой 12 день рождения на Марсе
© NASA / JPL-Caltech
Марсоход Opportunity отпраздновал 12 год жизни на Марсе

Инженеры НАСА нашли остроумной выход из этой опасной ситуации, останавливая марсоход каждую зиму и осень и наклоняя его солнечные батареи таким образом, что они будут одновременно и получать максимум света, и песок не будет накапливаться на их поверхности. При наличии достаточно крутых холмов это позволяет Opportunity продолжать передвигаться по Марсу и изучать его поверхность даже во время зимовки.

© NASA / JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State UnivОдна из первых панорамных фотографий, полученных марсоходом Opportunity после восьмой зимовки
© NASA / JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ
Одна из первых панорамных фотографий, полученных марсоходом Opportunity после восьмой зимовки

Сейчас Opportunity находится на кромке кратера Индевор, у границы долины Стойкости, где, как показывают спутниковые снимки, залегают глины и другие породы, сформировавшиеся в присутствии воды. После завершения марсианской зимы он начнет движение вглубь долины, изучая другие следы движения марсианских рек и ручьев.

Камень Esperance6, где марсоход Opportunity обнаружил признаки существования в прошлом на Марсе пресной воды
© NASA / JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.
Марсоход Opportunity нашел следы пресной воды на Марсе

Три года назад Opportunity уже показал, что вода действительно присутствовала на поверхности Марса в жидком виде в прошлом, тем самым подтвердив данные, полученные марсоходом Curiosity в 2012 году.

На настоящий момент ровер-ветеран переживает свою 52 "жизнь" – изначально специалисты НАСА планировали, что марсоход проработает всего три месяца, однако он уже который год продолжает ставить новые рекорды. Opportunity сейчас находится в отличном состоянии, и его работоспособность, после недавнего переформатирования памяти, находится на пике возможностей.

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РИА Наука
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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gennady.se4in
Надо поучиться работать качественно, как это умеют делать амеры! А у нас что ни "Фобос", то в грунт... Или датчики ускорений вверх задом ставим. Прежде всего, элементная база нужна - своя, передовая, производительная и надежная.
14:00
07.12.2017
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farscape1977
Быстрее бы уже они там все переселились на Марс что-ли вместе с НАСА!
13:57
07.12.2017
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m3minaeva
Очередной американский фейк. Грантоедство.
13:35
07.12.2017
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