Источник о причинах ЧП с "Фрегатом": идет поиск формулировок для доклада

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Причина аварии разгонного блока "Фрегат" с 19 спутниками после запуска с космодрома Восточный установлена, но нужно время для поиска приемлемых формулировок для докладов руководителям госкомиссий и поиск виновных, сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

По его мнению, в заложенной программе не был учтён большой угол разворота при запуске с космодрома Восточный, а предприятия-смежники не посчитали необходимым скоординировать полетные задания для ракеты-носителя и разгонного блока и не провели их предварительное совместное тестирование.

"В целом, причина уже понятна. В настоящее время идет выработка формулировок для докладов и установление степени ответственности ряда должностных лиц, участвовавших в подготовке к этому пуску", — отметил собеседник агентства.

Как ранее уточнил РИА Новости другой источник в отрасли, несогласованность между предприятиями привела к некорректной работе системы управления из-за выбранного азимута оси старта и последующей отработке "Фрегатом" со спутниками разворота в неверном направлении, его дальнейшему торможению, взрыву и падению в океан.

Проведенные комиссией "Роскосмоса" расчеты показали, что наиболее вероятное место падения разгонного блока со спутниками — северная часть Атлантического океана, 42 градуса северной широты, 38 градусов западной долготы с разбросом по трассе падения —120 +230 км, ±45 километров перпендикулярно трассе падения.

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).