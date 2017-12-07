Иллюминаторы МКС планируют восстановить с помощью нанопокрытий к 2020 году

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Эксперимент "Пересвет" по изучению возможностей восстановления иллюминаторов Международной космической станции с помощью многослойных нанокомпозитных покрытий планируется провести в 2018-2020 годах, сообщает Томский политехнический университет (ТПУ), занимающийся разработкой таких покрытий.

"Космический эксперимент "Пересвет" запланирован на 2018-2020 годы. Координационный научно-технический совет по программам исследований на пилотируемых комплексах одобрил его проведение на МКС, подписано техническое задание", — говорится в сообщении университета.

По словам замдиректора по развитию Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Евгения Колубаева, научные образцы, изготовленные по технологии, патент на которую был получен в 2015 году, отправятся в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" уже в 2018 году.

Эксперимент предполагает проведение нескольких этапов, в ходе первого из них планируется не менее года наблюдать за тем, как поведет себя такое покрытие, нанесенное на стекла иллюминаторов и солнечных батарей. Во время второго этапа планируется в открытом космосе нанести новое нанопокрытие на стекла иллюминаторов МКС.

По словам разработчиков, новое покрытие будет обладать высокой релаксационной способностью, то есть гасить энергию удара. Кроме того, состоящие из нескольких разделенных между собой слоев различных материалов покрытия будут рассеивать энергию от бомбардировки микрочастицами. Распределение энергии удара по поверхности стекла позволит избежать появления на нем "кратеров".