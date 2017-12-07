Ученые объяснили желание поворачиваться к собеседнику правым ухом

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Человек лучше слышит правым ухом и на 40% лучше запоминает то, что услышал, именно через него. К такому выводу пришли американские ученые, которые представили результаты исследований на ежегодной конференции Акустического общества Америки (Acoustical Society of America).

Звук, проникающий в правое ухо, усваивается и обрабатывается левым полушарием мозга, которое контролирует речь, развитие языковых навыков и часть памяти. Каждое ухо усваивает отдельную часть информации, которая затем комбинируется и обрабатывается слуховой системой.

В рамках стандартных тестов на проверку слуха к левому и правому ушам поступает разная информация, и от пациентов требуется, чтобы они либо называли то, что слышат каждым отдельным ухом, либо всю информацию вместе.

Выяснилось, что в детском возрасте людям труднее воспринимать разную информацию, одновременно поступающую с разных сторон, поэтому они в большей степени полагаются на правое ухо.

Чтобы проверить, как с этим дела обстоят у взрослых, ученые из Обернского университета в Алабаме с Даниелль Сачинелли во главе проверили слух у 41 испытуемого в возрасте от 19 до 28 лет.

Выяснилось, что в случае с небольшими объемам информации разница между правым и левым ухом была не столь значительна. Однако по мере усложнения задачи результаты у испытуемых были лучше в том случае, если они использовали правое ухо.

С точки зрения ученых, результаты их исследований помогут улучшить слуховые аппараты и методы проверки слуха.

"Чем больше мы узнаем о возможностях слуха в непростых условиях и о процессе прослушивания в целом, тем лучше будут обстоять дела с диагностическими инструментами, управлением слухом (в том числе слуховыми аппаратами) и его развитием", — утверждает Сачинелли.