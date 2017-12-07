Голоданием можно победить диабет второго типа, доказали медики

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лечебное голодание способно излечить от диабета второго типа, утверждают специалисты из Ньюкаслского университета. Соответствующее исследование, краткое описание которого приводит Science Alert, опубликовано в журнале The Lancet.
Члены экспериментальной группы придерживались экстремальной диеты, в день они потребляли не более 853 калорий на протяжении трех месяцев.
По итогам оказалось, что почти 90% среди потерявших 15 килограммов излечились от диабета второго типа. Большая часть тех, кто во время исследования смогли снизить свой вес на 10-15 килограммов, также вылечились от данного типа диабета.
При этом у контрольной группы, получающей стандартное лечение диабета, этот показатель составил лишь четыре процента.
По результатам исследования участники экспериментальной группы в среднем похудели на 10 килограмм, в то время как в контрольной группе — на один килограмм.
Сахарный диабет 2-го типа — заболевание обмена веществ, развивающееся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей. Большинство людей, страдающих от этого заболевания, имеют избыточную массу тела.