Названа опасность детских игрушек

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дети, у которых "слишком много игрушек", более склонны к синдрому дефицита внимания, сообщают исследователи из американского Университета Толидо. Результаты наблюдений специалисты опубликовали в журнале Infant Behaviour and Development.

В исследовании приняли участие 36 детей младше трех лет, которым предложили поиграть в комнате с четырьмя или шестнадцатью игрушками. Проанализировав поведение детей, специалисты выяснили, что те, у кого было меньше игрушек, оказались более креативными: с каждой из игрушек они провели в два раза больше времени, придумывая для них различные роли.

Исследователи порекомендовали родителям, воспитателям детских садов и учителям убирать большинство игрушек из поля зрения детей и периодически чередовать их, чтобы развить у ребенка воображение и способность сосредотачиваться.

Синдром дефицита внимания — появляющееся в детском возрасте расстройство развития, сопровождающееся гиперактивностью и падением концентрации внимания. Это расстройство может остаться и у взрослого человека, что приводит к ухудшению восприятия информации и снижению интеллекта.