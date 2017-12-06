Палеонтологи нашли в Монголии останки "уткодинозавра"

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Ученые обнаружили на территории пустыни Гоби крайне необычные останки пернатого динозавра, напоминавшего по своему облику и диете зубастую и когтистую утку или лебедя, и опубликовали его описание в статье в журнале Nature.

"Если сравнивать останки гальшкораптора не с динозаврами, а другими животными, то он больше всего похож не на своих родичей, а на водоплавающих птиц и рептилий. Используя источник синхротронного излучения, нам удалось показать, что хищные двуногие динозавры не только умели бегать и летать, но и нырять и плавать!", — рассказывает Андреа Кау (Andrea Cau) из университета Болоньи (Италия).

Пернатый парк мелового периода

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла настоящая революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. В частности, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца, раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, а также успели по несколько раз перекроить древо их эволюции.

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу – воздушное пространство – недоступное для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

Кау и ее коллеги открыли одного из самых удивительных пернатых динозавров, изучив окаменелость "велоцираптора", найденную в далеком прошлом "черными палеонтологами" в окрестностях городка Укхаа-Толгод, расположенного на юге Монголии, у самой границы пустыни Гоби.

Как рассказывает Паскаль Годфруа (Pascal Godefroit) из Королевского института естественных наук в Брюсселе (Бельгия), причудливая находка нелегальных торговцев древностями попала в руки ученых всего два года назад, когда ее последний владелец, палеонтолог-любитель и коллекционер древностей Франсуа Эскулье (Francois Escuillie), решил вернуть ее в Монголию и попросил профессиональных палеонтологов классифицировать ее.

Изначально, по словам авторов статьи, они даже не поверили в то, что эта окаменелость является настоящей. "Велоцираптор" из Укхаа-Толгода был похож на своеобразное "чудище Франкенштейна", склеенное из частей тела и костей прочих динозавров, птиц и совсем других рептилий, не имеющих тесных родственных связей с "ящерами ужаса".

Чудеса эволюции

По этой причине палеонтологи просветили окаменелость при помощи ускорителя частиц и получили трехмерную модель останков динозавра. Это позволило им проверить, состоит ли находка "черных палеонтологов" из цельного куска пород или же она была склеена ими из множества других фрагментов окаменелостей и продана за большие деньги чрезмерно доверчивым коллекционерам.

Вопреки ожиданиям ученых, находка из Укхаа-Толгода оказалась настоящей окаменелостью, останками достаточно крупного динозавра с крайне причудливым обликом, диетой и образом жизни. Ученые назвали его Halszkaraptor escuilliei в честь Эскулье и польского археолога Гальшки Осмольской (Halszka Osmolska), открывшей множество останков динозавров в Монголии в конце прошлого века.

Этот динозавр, как показала его компьютерная модель, был больше похож на миниатюрную утку или лебедя, чем на своих ближайших родичей, велоцирапторов и других дромеозавров. Он обладал длинной "лебяжьей" шеей, покрытой пухом, а его голову украшал роговой клюв, оснащенный несколькими десятками острых зубов.

Другая отличительная черта "уткодинозавра" – в его клюве и в верхней челюсти присутствует множество отверстий, которые когда-то были заполнены множеством нервных окончаний. Схожее устройство имеет морда крокодилов и клюв некоторых водоплавающих птиц, что говорит о том, что монгольский динозавр умел нырять и добывал пищу в воде или на дне озер и рек.

В пользу этого также говорит то, что центр тяжести этой рептилии был расположен необычным образом для сухопутных хищных динозавров. Он помогал ей быстро плавать в воде, используя рудиментарные "крылья", подобно пингвинам, и при этом она могла неплохо бегать и по суше при помощи ног.

Подобное открытие, как заключают ученые, говорит о том, что динозавры освоили все экологические ниши, в том числе воздух и воду, а не только доминировали на суше, как считали раньше палеонтологи.