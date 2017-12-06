Ученые нашли способ есть жирную пищу и не толстеть

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Исследователи Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе узнали, как можно избежать ожирения, даже употребляя в пищу жирные продукты.

В лабораторных условиях специалисты вывели мышей с повышенной активностью гена Hedgehog (Hh), который поддерживает гомеостаз тканей, образованных жировыми клетками — адипоцитами. Результаты показали, что измененный Hedgehog (Hh) подавляет развитие адипоцитов и, как следствие, препятствует ожирению.

За восемь недель жирной диеты грызуны, чьи Hh-гены не были активированы, набрали лишний вес. При этом вес животных с активными Hh-генами остался неизменным. Также выяснилось, что мыши из второй группы имели более низкий уровень глюкозы в крови и были восприимчивее к инсулину.

"Мы набираем вес потому, что жировые клетки увеличиваются в размерах, а не потому, что растет их число", — объясняет старший исследователь, профессор ортопедической хирургии Фэнксин Лонг. По его словам, говорить об испытаниях средства на человеке пока довольно сложно, поскольку надо тщательнее изучить все возможные побочные эффекты: к примеру, чрезмерно активные Hh-гены могут быть связаны с появлением злокачественных опухолей.

Однако и у мышей, и у людей метаболические пути работают аналогичным образом. "Этот способ может стать новым терапевтическим методам лечения ожирения", — убежден Лонг.