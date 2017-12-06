Ученый из НАСА объяснил, как бактерии могли попасть на обшивку МКС

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Микробы, найденные недавно на обшивке МКС, носят вполне "земное" происхождение и не являются чем-то новым и необычным и для специалистов НАСА, и для их коллег из российского Института медико-биологических проблем РАН, рассказал РИА Новости Крейг Кундрот, глава подразделения НАСА по изучению биологии и физики космоса.

В конце мая этого года в СМИ начали распространяться сообщения о том, что российские космонавты, проводившие сборы пыли с внешней обшивки МКС, нашли на поверхности космической станции жизнеспособные споры микробов. Это открытие, как заявил в сентябре этого года космонавт Александр Мисуркин, указало на возможность того, что жизнь на Землю могла быть занесена из космоса.

"Мы достаточно давно и очень хорошо знаем, что земные бактерии могут часто попадать на обшивку МКС и жить на поверхности станции. Они могут проникать туда как вместе с газами, которые выбрасываются за борт станции, так из атмосферы Земли. С другой стороны, что именно нашли наши коллеги, мы пока не знаем, так как никакие данные и образцы нам не предоставлялись", — заявил Кундрот.

Эти микробы, как подчеркнул ученый, имеют вполне земное происхождение и не являются "гостями из космоса", попавшими на орбиту Земли с других планет, как сообщают некоторые СМИ.

С ним согласен Владимир Сычев, научный руководитель проектов российских биоспутников "Бион-М" и "Бион-М2". Он отметил, что теоретическая возможность занесения жизни на Землю была продемонстрирована первым "Бионом-М" четыре года назад, и ничего нового в этих заявлениях не прозвучало.

"ЦНИИМАШ и космонавты уже несколько лет собирают пробы с поверхности МКС в тех уголках, куда не попадают лучи Солнца, и естественно, что там часто находят микробов. Эти микробы, как правило, попадают на станцию из внешних слоев атмосферы — часть из них оседает и выживает там. Само по себе это не является чем-то удивительным, так как безвоздушная среда для некоторых организмов является менее агрессивной, чем кислородная атмосфера", — объясняет ученый.

В присутствии кислорода, как поясняет Сычев, даже замороженные продукты постепенно разлагаются и окисляются, а в вакууме космоса споры бактерий могут существовать очень долго, если их не облучают при этом ультрафиолетом или частицами высокой энергии и не нагревают до сверхвысоких температур.

Поэтому то, что микробам удалось выжить в затененных участках обшивки МКС, не является чем-то уникальным и выходящим за пределы тех представлений о микробах, которые существуют сегодня среди ученых.