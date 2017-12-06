Ученые доказали внеземное происхождение древних топоров и кинжалов

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Французский ученый Альбер Жамбон из Национального центра научных исследований подтвердил гипотезу о том, что значительная часть железных изделий, относящихся к бронзовому веку, изготовлена из метеоритного металла. Соответствующая работа опубликована в издании Journal of Archaeological Science, коротко об исследовании сообщает EurekAlert!
Согласно результатам анализа, все эти предметы были изготовлены из метеоритного железа в бронзовом веке – его окончание приходится на 1300-1100 год до н.э. Железные изделия в этот период были большой редкостью, рост их количества наблюдается около 1200 года до н.э. Исследование Жамбона также показало, что использование метеоритного железа практиковалось разными народами.