Ученые доказали внеземное происхождение древних топоров и кинжалов

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Французский ученый Альбер Жамбон из Национального центра научных исследований подтвердил гипотезу о том, что значительная часть железных изделий, относящихся к бронзовому веку, изготовлена из метеоритного металла. Соответствующая работа опубликована в издании Journal of Archaeological Science, коротко об исследовании сообщает EurekAlert!

Жамбон провел химический анализ предметов с использованием рентгенофлуоресцентного спектрометра. Среди прочего, он изучил египетские бусы, относящиеся к позднему периоду герзейской культуры (их датируют примерно 3200 годом до н.э.), браслет, подголовник и кинжал фараона Тутанхамона (Египет, примерно 1350 год до н.э.), кулон, найденный при раскопках холма Умм эль-Марра (Сирия, 2300 год до н.э.), топор из раскопок города Угарит на территории современной Сирии (1400 год до н.э.), а также оружие и украшения династии Шан (Китай, 1400 год до н.э.).

Согласно результатам анализа, все эти предметы были изготовлены из метеоритного железа в бронзовом веке – его окончание приходится на 1300-1100 год до н.э. Железные изделия в этот период были большой редкостью, рост их количества наблюдается около 1200 года до н.э. Исследование Жамбона также показало, что использование метеоритного железа практиковалось разными народами.