На месте трассы "Таврида" в Крыму исследуют более 80 памятников археологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Масштабные археологические исследования, проводимые учеными на участках, где пройдет трасса "Таврида", затронули более 80 памятников различных эпох — от палеолита до современности, сказал на пресс-конференции в Симферополе руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

"Открыто и исследовано 80 археологических памятников, Площадь раскопок составила более полумиллиона квадратных метров или более 50 гектаров — это больше среднегодовых площадей раскопок, которые ведутся с апреля", — сказал Внуков на пресс-конференции.

Масштабные работы ведутся одновременно на семи участках, где будет проложена трасса. Каждый из них интересен тем, что описывает жизненный уклад определенного периода времени — от бронзового века до современности. Археологам удалось обнаружить также памятники палеолита — 80-30 тысяч лет назад, времен заселения территории людьми современного вида Homo Sapiens, о чем свидетельствовали кремневые орудия труда.

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Наибольший интерес ученых вызвали раскопки на востоке полуострова — в районе Керчи, где были вскрыты и изучены курганы, некрополи сразу нескольких эпох — бронзы, античности и средневековья. Наиболее масштабными можно считать раскопки кургана с условным названием Госпитальный (ранее рядом располагался госпиталь), где удалось обнаружить неразграбленные склепы с многочисленными артефактами.

Все найденные в ходе раскопок предметы и ценности передаются в музеи Крыма, исключение составили лишь несколько ценных предметов, которые временно были отправлены для реставрации, сказал Внуков.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства трассы "Таврида" в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей.

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