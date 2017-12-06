На месте трассы "Таврида" в Крыму исследуют более 80 памятников археологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Масштабные археологические исследования, проводимые учеными на участках, где пройдет трасса "Таврида", затронули более 80 памятников различных эпох — от палеолита до современности, сказал на пресс-конференции в Симферополе руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.
Масштабные работы ведутся одновременно на семи участках, где будет проложена трасса. Каждый из них интересен тем, что описывает жизненный уклад определенного периода времени — от бронзового века до современности. Археологам удалось обнаружить также памятники палеолита — 80-30 тысяч лет назад, времен заселения территории людьми современного вида Homo Sapiens, о чем свидетельствовали кремневые орудия труда.
Наибольший интерес ученых вызвали раскопки на востоке полуострова — в районе Керчи, где были вскрыты и изучены курганы, некрополи сразу нескольких эпох — бронзы, античности и средневековья. Наиболее масштабными можно считать раскопки кургана с условным названием Госпитальный (ранее рядом располагался госпиталь), где удалось обнаружить неразграбленные склепы с многочисленными артефактами.
Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства трассы "Таврида" в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей.
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