На побережье Чукотки выбросило гигантских "морских змей"

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. На юге Чукотского полуострова найдены многочисленные длинные змеевидные объекты, которые, как по словам ученых, являются нехарактерными для этих мест гигантскими водорослями, растущими у побережья США, сообщает национальный парк "Берингия".

На сайте нацпарка размещены фото змеевидных объектов длиной в три-четыре человеческих роста.

"Морских змей" в этом году можно было часто наблюдать после сильных штормов на морских пляжах полуострова. Коричневые "головы" и "тела", показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то "мутанты". А вот о родстве "морских змей" с ламинариями ("морской капустой") догадывались немногие", — говорится в сообщении.

Нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana) – это представитель бурых водорослей. Вид распространен вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. Водоросль имеет ствол длиной до 25 метров, на его конце — пузырь. Несмотря на гигантские размеры, эти водоросли являются однолетними. Заросли нереоцистиса бывают настолько густыми, что через них невозможно пробраться на лодке.

В декабре, после отрыва водоросли от грунта, стволы с пузырем часто выбрасывает на Алеутских и Командорских островах. Реже нереоцистис добирается до южных Курильских островов и северной части Берингова моря. Видовое название "Лютке" водоросль получила в честь командира шлюпа "Сенявин" Федора Петровича Литке (Friedrich Benjamin von Lütke). Часть пути этого известного кругосветного путешественника проходила вдоль побережья Чукотского полуострова.