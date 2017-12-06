РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российский математик предложил новый способ вычислений с бесконечностью

08:0006.12.2017
(обновлено: 08:12 06.12.2017)
0990
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаФормулыФормулы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Ольга Коленцова. Известный российский математик Ярослав Сергеев решил проблему неопределенности, создав новую систему счисления. Дело в том, что в области точных наук ученым нередко приходится работать с бесконечно большими и бесконечно малыми числами. Ранее для них использовались символьные обозначения, в частности знак ∞, и в итоге полученные результаты были верными, но не вполне точными. Новый подход позволяет получать численные ответы при выполнении операций с бесконечностью.

Модель грозы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Суперкомпьютер и математика помогут точнее прогнозировать погоду

Давным-давно для записи чисел люди использовали небольшой набор символов, а иногда и просто палочки. Эти символы и их группы называют нумералы и применяют для записи чисел. Например, 10 и Х — это два разных нумерала, выражающих одно и то же число в арабской и римской системах записи.

Некоторые народы до сих пор используют простейшие системы записи чисел. Например, племя Пираха, живущее в наши дни в Амазонии, применяет очень простую систему нумералов для счета: один, два, много. Пираха не знают о существовании чисел больше двух, и у них такие операции, как 2+1 и 2+2, дают одинаковый результат, то есть "много". Они не в состоянии различать числа 3 и 4, не могут выполнять арифметические операции c ними и в целом не в состоянии сказать что-либо об этих числах, поскольку в их языке нет ни слов, ни концепций для этого.

Уровень сложности математических операций в разных цивилизациях рос постепенно. Народы создавали свои системы записи, в которых большие числа можно было написать, используя один или несколько относительно простых символов. Огромным прорывом в математике стало "изобретение" ноля, а затем и возникновение степенной записи. А теперь нам не надо даже рисовать ноли, чтобы обозначить миллиард, мы просто пишем 10

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаНаписание числа 1000 в разных древних системах счисления
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Написание числа 1000 в разных древних системах счисления

А что делать с числами, которым, на первый взгляд, невозможно дать определение? Бесконечно большие и бесконечно малые — как написать то, что сложно принять? Мы окружены предметами, имеющими контуры, поэтому при попытках понять отсутствие границ наш мозг буквально "зависает". 

Традиционный взгляд на концепцию бесконечности можно описать следующим образом. Предположим, некий жадный человек отделяет от пирога огромный кусок. Но как этот жмот ни старается, все равно отрезаемый кусок оказывается меньше изначально целого пирога. А вот если бы выпечка обладала "бесконечным" размером, закон "кусок меньше целого" действовать бы перестал. Это трудно представить, но наш жадина умудрился бы отрезать себе часть, равную по размерам нетронутому пирогу! Таким образом, при выполнении действий с бесконечностью большинство привычных математических операций перестает работать. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил себе отделение куска от "бесконечного" пирога
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Так художник представил себе отделение куска от "бесконечного" пирога

Долгое время для обозначения бесконечности ученые пользовались просто символом ∞, что причиняло неудобства при исследованиях в высшей математике. Но предложенная российским математиком Ярославом Сергеевым новая методология позволяет вычислить у определенных бесконечных множеств число их элементов — то есть кусков рассматриваемого пирога. Прежде всего Ярослав Сергеев предложил исключить из используемых нумералов символ ∞, традиционно применяемый для представления бесконечности, и ввел вместо этого гроссуан (большую единицу, ①). 

Огненный вихрь
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Российские математики поняли, как бороться с огненными вихрями

С помощью новой методологии можно определить, что количество четных натуральных чисел равно ①/2, нечетных натуральных чисел — ①/2, всех натуральных чисел — ①, а целых чисел — 2①+1. Если мы из множества целых чисел исключим ноль, то количество оставшихся чисел будет равно 2①. Тогда можно начать оперировать с бесконечностью и рассчитать число элементов с точностью до одного у определенных множеств. 

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаОперации с гроссуаном
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Операции с гроссуаном

Поскольку данная система записи богаче, новый подход позволяет провести уточненные расчеты и дает возможность различить большее количество бесконечных чисел. И при этом ни в коем случае не противоречит существующим математическим взглядам, но дополняет их. Это доказал известный итальянский логик профессор Габриэле Лолли, а подтвердили активное использование новой системы ученые в России, Европе и США для решения задач оптимизации, численного дифференцирования, перколяции (протекания жидкостей или электричества через различные материалы), клеточных автоматов, решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

"При этом введение ① позволяет построить математический анализ, в котором не появляются неопределенные формы вида ∞-∞, ∞/∞, 0*∞. Как следствие, бесконечные ряды становятся суммами с бесконечным числом слагаемых n, где значение n определяется в зависимости от решаемой задачи (например, ①/2, 3①, ①2-1), как это происходит и для конечных n", — рассказывает Ярослав Сергеев. 

© Вадим ШульцЯрослав Сергеев
© Вадим Шульц
Ярослав Сергеев

Данный подход дает ответы на серию классических вопросов и парадоксов, в которых фигурируют бесконечно большие и бесконечно малые числа, в частности на первую и восьмую проблемы Гильберта. На основе новой системы счисления построен программный прототип компьютера, выполняющего численные (не символьные!) вычисления с конечными, бесконечно большими и бесконечно малыми величинами. 

За ряд открытий в математике Ярослава Сергеева наградили престижными международными премиями, в том числе "Аль-Хорезми"-2016 и премией международного конгресса World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing в 2015 году.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена