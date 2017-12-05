Ученые рассказали, почему опасно не менять постельное белье

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Постельное белье является идеальной средой для размножения грибковых культур, представляющих угрозу для человека. Об этом заявил микробиолог Нью-Йоркского Университета Филип Тьерно изданию Business Insider.

По словам ученого, постельное белье – настоящий "ботанический сад" из бактерий и грибков, опасных для здоровья. В одних только подушках можно обнаружить до 16 видов грибковых организмов, а содержащиеся в складках простынь микробы могут стать причиной развития самых разных заболеваний.

При этом, наряду с бактериями и грибками, существование которых связано с потоотделением, в белье также обитают опасные микроорганизмы, попадающие в постель вместе с пыльцой, почвой, ворсом, шерстью животных, пылевым клещом и экскрементами.

Все это может вызвать симптомы аллергических заболеваний.

"Даже если вы не страдаете от аллергии, у вас может возникнуть аллергическая реакция", — заметил Тьерно.

По словам ученого, микробы активно размножаются в складках постельного белья из-за того, что во время сна мы создаем там теплую и влажную среду, которая как раз и способствует распространению бактерий. Ежегодно во время сна человеческий организм выделяет примерно 98 литров пота, отмечается в статье.

Микробиолог советует стирать простыни, пододеяльники и наволочки как минимум раз в 7 дней, так как за недельный срок весь этот опасный микромир может превратиться в реальную угрозу здоровью человека.