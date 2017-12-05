Антропологи выяснили, что объединяло людей до появления религий

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Универсальным инструментом для налаживания отношений между незнакомыми людьми в доисторическую эпоху служили истории, которыми представители разных племен обменивались при встречах, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Сегодня многие антропологи соглашаются в том, что религия могла возникнуть и закрепиться в группах наших предков по простым эволюционным причинам – вера в сверхъестественные силы и то, что они могут наказывать провинившихся, помогали поддерживать порядок в группах и укрепляли связи между членами их групп. Это помогало подобным "верующим" группам людей выживать и продолжать свой род.
Мильяно и ее коллеги нашли возможного кандидата на эту роль, наблюдая за жизнью одной из групп агта, представителей племени аборигенов с Филиппин, застрявших в первобытно-общинном строе. Представители этой народности не пользуются благами цивилизации и до сих пор добывают пищу путем охоты и собирательства.
Наблюдая за скитаниями агта, ученые заметили необычную вещь – самым большим уважением и популярностью среди них пользовались не наиболее удачливые охотники или самые пожилые представители племени, а те мужчины и женщины, которые лучше всего умели рассказывать истории.
Это наблюдение заинтересовало ученых и они попросили старейшин племени рассказать им несколько историй, которыми они обмениваются между собой, и несколько сказок, которые они передают своим детям и внукам.
Как оказалось, большая часть рассказов и сказок агта непосредственно касалась того, как члены племени должны взаимодействовать друг с другом, пользы кооперации и важности соблюдения социальных норм, к примеру, равенства полов и недопустимости применения насилия во время разрешения споров.
Что самое интересное, умение хорошо рассказывать истории не только повышало престиж их автора среди других членов племени, но и заметно повышало его шансы на продолжение рода – в среднем, такие люди имели на 0,5 ребенка больше, чем остальные агта.
Как полагают ученые, оба этих факта говорят о том, что традиции обмена историями служили своеобразным прообразом религий, появившихся в ходе дальнейшей культурной эволюции человека.