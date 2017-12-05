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РИА Наука
РИА Наука

Антропологи выяснили, что объединяло людей до появления религий

19:2905.12.2017
(обновлено: 19:50 05.12.2017)
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© Фото : Daniel SmithСтарейшина племени агта рассказывает историюСтарейшина племени агта рассказывает историю
© Фото : Daniel Smith

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Универсальным инструментом для налаживания отношений между незнакомыми людьми в доисторическую эпоху служили истории, которыми представители разных племен обменивались при встречах, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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"В религиях охотников-собирателей нет богов-морализаторов, однако они очень активно помогают друг другу и участвуют в коллективной жизни их племен. По этой причине, как мы считаем, истории охотников-собирателей были своеобразными предшественниками более сложных мифов, включающих в себя высокоморальных богов, которые характерны для народов, у которых уже появилось сельское хозяйство", — объясняет Андреа Мильяно (Andrea Migliano) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Сегодня многие антропологи соглашаются в том, что религия могла возникнуть и закрепиться в группах наших предков по простым эволюционным причинам – вера в сверхъестественные силы и то, что они могут наказывать провинившихся, помогали поддерживать порядок в группах и укрепляли связи между членами их групп. Это помогало подобным "верующим" группам людей выживать и продолжать свой род.

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С другой стороны, ученые признают то, что религии и связанные с ними моральные нормы появились далеко не сразу – они возникли относительно недавно, около 13-15 тысяч лет назад, когда люди освоили земледелие. Соответственно, древние люди должны были использовать какие-то другие формы налаживания контактов и укрепления доверия друг к другу, которые помогали им минимизировать конфликты и налаживать взаимовыгодное сотрудничество. 

Мильяно и ее коллеги нашли возможного кандидата на эту роль, наблюдая за жизнью одной из групп агта, представителей племени аборигенов с Филиппин, застрявших в первобытно-общинном строе. Представители этой народности не пользуются благами цивилизации и до сих пор добывают пищу путем охоты и собирательства.

© Paulo SayegРисунок, посвященный одной из историй старейшины племени агта
© Paulo Sayeg
Рисунок, посвященный одной из историй старейшины племени агта

Наблюдая за скитаниями агта, ученые заметили необычную вещь – самым большим уважением и популярностью среди них пользовались не наиболее удачливые охотники или самые пожилые представители племени, а те мужчины и женщины, которые лучше всего умели рассказывать истории.

Это наблюдение заинтересовало ученых и они попросили старейшин племени рассказать им несколько историй, которыми они обмениваются между собой, и несколько сказок, которые они передают своим детям и внукам.

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Как оказалось, большая часть рассказов и сказок агта непосредственно касалась того, как члены племени должны взаимодействовать друг с другом, пользы кооперации и важности соблюдения социальных норм, к примеру, равенства полов и недопустимости применения насилия во время разрешения споров.

Что самое интересное, умение хорошо рассказывать истории не только повышало престиж их автора среди других членов племени, но и заметно повышало его шансы на продолжение рода – в среднем, такие люди имели на 0,5 ребенка больше, чем остальные агта.

Как полагают ученые, оба этих факта говорят о том, что традиции обмена историями служили своеобразным прообразом религий, появившихся в ходе дальнейшей культурной эволюции человека.

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