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Ученые провели первую перепись "космических" микробов с МКС

18:0205.12.2017
02900
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаКосмические бактерии на МКС в представлении художникаКосмические бактерии на МКС в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Биологи из США впервые изучили геномы микробов, обитающих на Международной космической станции, и обнаружили, что они больше всего похожи на бактерий, живущих на поверхности стен и мебели в квартирах, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Границы биосферы Земли могут расширить после обнаружения бактерий на МКС
"Микробы на борту МКС очень похожи на тех бактерий, которые живут на поверхности тела ее обитателей, что, в общем-то, не удивительно, учитывая, что экипаж станции является главным "разносчиков" этих организмов. В целом, можно сказать, что микрофлора МКС отличается высоким видовым разнообразием, что очень хорошо, так как это говорит, что она работает и развивается нормальным образом", — заявила Дженна Ланг (Jenna Lang) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

Относительно недавно российские космонавты, проводившие плановый выход в космос, нашли  "живых" бактерий на обшивке МКС, а также вполне жизнеспособные споры грибов и прочих микроогранизмов. Это открытие возродило споры о том, могла ли жизнь быть занесена на Землю из космоса, и могут ли живые организмы "путешествовать" подобным образом между планетами и даже звездными системами.

Не меньший интерес вызывает сама микрофлора станции. Последние наблюдения за жизнью "космических" микробов показывают, что работа многих клеточных систем бактерий сильно меняется в условиях невесомости. Это, вкупе с ослаблением иммунитета в космосе, вызывает опасения, что попадание болезнетворных микробов на борт МКС может вызвать серьезные проблемы для здоровья экипажа станции.

Ланг и ее коллеги провели первую "перепись населения" среди микробов, обитающих на МКС, заручившись поддержкой членов 39-той экспедиции – астронавтов Стива Суонсона и Рика Мастраккио, а также российских космонавтов Михаила Тюрина, Александра Скворцова и Олега Артемьева, и командира станции, японца Коити Ваката.

Международная космическая станция. Архив
© NASA
Ученые: никакие "бактерии-мутанты" экипажу МКС не угрожают

Перед отправкой в космос ученые выдали космонавтам и астронавтам специальные наборы из ватных палочек, колб и камер, при помощи которых они должны были взять пробы с 15 различных предметов и поверхностей в американском модуле "Гармония" и в соседней с ним лаборатории НАСА. Часть из них, к примеру, стены станций и вентиляционные отверстия, крайне редко контактировали с экипажем МКС, а другие, такие как подушки, микрофоны и ручки дверей – постоянно взаимодействуют с человеком.

Когда эти пробы были заморожены и доставлены на Землю, ученые извлекли из них микробов, размножили их и расшифровали часть их ДНК, подсчитав число представителей разных видов грибков, бактерий и прочих жителей микромира. Эти данные ученые сравнили с результатами наблюдений за микробами, живущими в квартирах и домах, которые велись в рамках проекта по изучению микробиома человека и инициативы "Wildlife of Our Homes".

Вид Земли с МКС. Архивное фото
© Flickr / NASA Johnson
Результаты проб с МКС подтверждают теорию зарождения жизни на Земле

Как показали эти замеры, "космические" бактерии были в целом похожи на их земных сородичей – они имели схожий видовой состав и численность микробов в целом была достаточно высокой. Подобные результаты "переписи" удивили ученых, так как они не ожидали увидеть, что на МКС, куда микробы никогда не попадают из "внешней" окружающей среды, присутствует столь же богатый и большой набор бактерий, как и в обычных квартирах, куда они могут спокойно проникать с улицы.

"На Земле нас окружает бесчисленное множество безобидных микробов, и мы нашли примерно такое же сообщество бактерий на борту МКС. Нельзя сказать, что микробы с МКС более зловредные, чем типичные бактерии из вашей гостиной", — заключает Джонатан Элсен (Jonathan Elsen), коллега Ланг по университету.

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