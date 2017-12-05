Голуби понимают основы теории относительности Эйнштейна

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Голуби хорошо понимают абстрактные концепции времени и пространства и умеют пользоваться ими для решения простых пространственных и временных задач, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"С каждым новым экспериментом нам становится все более очевидным то, что птицы почти не уступают в сообразительности людям и другим приматам. Пернатые, как оказывается, не обладают "куриными мозгами", как мы считали раньше. К примеру, наши голуби справлялись с задачами, которые требуют одновременного понимания и времени, и пространства", — рассказывает Эдвард Вассерман (Edward Wasserman) из университета Айовы (США).

Достаточно долго самыми смышлеными представителями животного мира считались шимпанзе и человекообразные обезьяны, однако в последние годы их позиции начали теснить некоторые виды птиц – новокаледонские вороны, которые умеют изготовлять орудия труда, решать задачки на сообразительность для 5-летних детей. Не сильно отстают от них обычные вороны и сойки.

Что интересно, первые намеки на способность птиц к счету в уме ученые обнаружили не среди "умных" представителей рода врановых, а среди обычных голубей, которые традиционно считаются довольно глупыми птицами. Еще в 2011 году ученые выяснили, голуби умели различать числа от одного до девяти, и выбирать ту группу фигур на экране, где их было больше, а в прошлом году они обнаружили, что голуби умеют отличать реальные слова от абракадабры.

Вассерман и его коллеги выяснили, что голуби не уступают признанным "эйнштейнам" мира пернатых, а также людям и обезьянам еще в одном отношении – они понимают то, что представляют собой время и пространство, два ключевых элемента теории относительности настоящего Эйнштейна.

Это открытие, по словам биолога, является удивительным по той причине, что у голубей нет особого участка в теменной коре мозга, как у людей и приматов, которые позволяют нам инстинктивно понимать, что мы живем в трехмерном пространстве, и "автоматически" вычислять положение любых предметов, направление и скорости их движения.

Как рассказывает Вассерман, его команда совершила это открытие, наблюдая за тем, как голуби решали одну из самых сложных задач для животных – примерную оценку того, как долго они видели какой-то конкретный предмет или какими размерами он обладал.

В рамках этих опытов ученые выводили на экран компьютера набор линий разной длины, которые птицы могли наблюдать две или восемь секунд, после чего голуби должны были нажать клювом на одну из кнопок на экране. Если птицы правильно измеряли время или длину, они получали порцию еды. Со временем ученые усложнили задачу, начав случайно менять длину линий или продолжительность их вывода на экран.

Как показали эти опыты, голуби действительно понимают то, что представляет собой пространство и время – даже их ошибки были похожи на те, которые совершают люди или шимпанзе в таких тестах. К примеру, птицам казалось, что линии, которые выводились на экран на протяжении долгого времени, были в среднем длиннее аналогичных фигур, появлявшихся на нем на короткое время, и наоборот.

Это, как отмечают биологи, означает, что концепции и пространства, и времени обрабатываются одним и тем же участком в мозге птиц, подобно тому, как это делает теменная кора в голове людей и приматов. Где он находится, пока не понятно, однако ученые планируют найти его в ближайшее время. Его изучение, по мнению Вассермана, поможет нам понять, как эта способность была приобретена предками и млекопитающих, и птиц независимо друг от друга, и почему она была важной для их эволюции.