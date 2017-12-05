Утверждены экипажи "Союзов", которые отправятся на МКС в 2018 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия утвердила экипажи кораблей "Союз МС", которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2018 году, сообщает журнал "Новости космонавтики".

"Тридцатого ноября 2017 года решением межведомственной комиссии утверждены составы экипажей МКС на 2018 год", — говорится в сообщении на сайте журнала.

В основной экипаж первого в 2018 году корабля, "Союза МС-08", который отправится к МКС в марте, войдут российский космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фейстель и Ричард Арнольд. Дублируют экипаж Алексей Овчинин и Тайлер Хейг, а также еще один астронавт NASA, имя которого еще не определено, отмечается в материале.

На следующем корабле на орбиту в мае отправятся россиянин Сергей Прокопьев, американка Джанетт Эппс и немецкий астронавт Александер Герст. В сентябре запланирован старт "Союза МС-10" с Алексеем Овчининым, Тайлером Хейгом и еще одним россиянином Николаем Тихоновым. Последний в 2018 году корабль отправится к МКС в ноябре. Он доставит на станцию российского космонавта Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и американку Серину Онон-Чэнселлор, дополняет издание.