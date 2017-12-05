NASA показало уникальную "взрывную" галактику

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию уникальной "взрывной" галактики, сделанную с помощью орбитального телескопа Hubble.

Спиралевидная галактика ESO 580-49 находится в созвездии весов, примерно в 190 миллионах световых лет от Земли. При этом специалисты подчеркивают, что хотя она выглядит достаточно "спокойной", внутри нее произошел мощный взрыв, последствия которого запечатлены на кадре.

В NASA отметили, что масштабные выбросы энергии являются редким явлением и длятся от нескольких секунд до часа, но сияние сохраняется в течение длительного времени.