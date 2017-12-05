Ученые выяснили, как жирная пища разрушает организм

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Вредные" жиры, такие как пальмовое масло и животный жир, разрушают клеточные мембраны и приводят к гибели клеток. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Science.
Выяснилось, что насыщенные жирные кислоты присоединяются к составу плазматической мембраны, создают затвердевшие участки и нарушают ее эластичность. Когда клетка поглощает слишком много подобных соединений, она теряет свои естественные свойства и разрушается.
Исследователи также установили, что ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, растительных маслах и орехах, наоборот, способны нейтрализовать негативный эффект "вредных жиров", способствуя растворению липидных бляшек.