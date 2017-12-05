Россия и Германия примут дорожную карту по научному сотрудничеству

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия и Германия примут в 2018 году дорожную карту по развитию научного сотрудничества, заявил заместитель министра образования и науки России Григорий Трубников на российско-германском симпозиуме в посольстве ФРГ.

"Я уверен, что эта дорожная карта будет в следующем году принята нашими правительствами и главами государств. Я уверен, что она принесёт абсолютно новый импульс нашему сотрудничеству. Мы так много лет делаем вместе крупные уникальные проекты мирового класса, мы должны вместе развивать европейскую инфраструктуру", – сказал Трубников.

При этом он выразил уверенность, что скоро к российско-германской дорожной карте присоединятся "несколько крупных европейских держав".

"Мы уже сформулировали концепцию этой дорожной карты с нашими немецкими друзьями, с нашими коллегами. Она стоит на трёх опорах: исследовательская инфраструктура, циркуляция мозгов, не утечка, а академические обмены без границ, и третья опора – это инновационные и научные проекты по приоритетным тематикам для стран", – добавил заместитель министра.

В свою очередь постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески выразила надежду, что дорожная карта будет принята в первой половине 2018 года.