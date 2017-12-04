Большой адронный коллайдер остановили на зимние каникулы

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Самый мощный в мире ускоритель элементарных частиц — Большой адронный коллайдер (БАК) — в Женеве остановлен на длинные технические каникулы. Его запустят только 11 марта 2018 года.

Thank you @LHC @CERN for plenty of pp collisions in 2017, looking forward for the Pb-Pb run next year! pic.twitter.com/5dyM3iT5gI — ALICE Experiment (@ALICEexperiment) 4 декабря 2017 г.

​Последний сеанс столкновений протонных пучков, начавшийся в ноябре, завершен. Теперь коллайдеру предстоит длительный "отдых", который связан не только с рождественскими каникулами, но и с экономией электроэнергии в зимнее время. Во время остановки в коллайдере будут проводить плановые технические работы.

Уходящий год превзошел все планы физиков по набору статистики. Два самых крупных эксперимента на детекторах ATLAS и CMS получили 50 обратных фемтобарн данных, или пять миллиардов миллионов столкновений. Это совершенно замечательный результат, тем более что инженерам пришлось решать серьезную проблему с магнитами, из-за чего снизилось число сгустков в протонном пучке, циркулирующем в кольце, резко упала светимость. Через несколько недель аварию устранили — и светимость выросла до рекордной величины.

Еще одна остановка ускорителя произошла в апреле этого года по вине хорька, который забрался в трансформатор и погрыз провода. Зверек погиб, а машину чинили несколько дней.

В этом году БАК отпраздновал своеобразный юбилей: на нем произошло 10 000 000 000 000 000-ное столкновение частиц. Это рекорд для ускорителей высокой энергии.

Несколько существенных достижений было сделано в этом году физиками, проводившими эксперименты на БАК. Начиная с признаков различий между материей и антиматерией и заканчивая вероятным слиянием кварков — частиц, входящих в состав других элементарных частиц, что влечет за собой выделение огромного количества энергии.