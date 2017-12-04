Медведев потребовал наказать виновных за провал пуска ракеты "Союз-2.1б"

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Виновные в неудачном пуске ракеты "Союз-2.1б" должны быть наказаны, необходимо представить предложения по кардинальному исправлению ситуации, заявил в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщалось ранее, второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть из-за ошибки в полетном задании ракеты и разгонного блока "Фрегат", азимут на которых отсчитывается по-разному.

Отделившиеся части ракеты упали в районах Амурской области и в Якутии.

Вся серьезность ситуации



О том, что инцидент c неудачным запуском спутников сильно ударил по репутации российского космоса, Медведев заявил в ходе традиционного совещания со своими заместителями. Провалившийся пуск премьер охарактеризовал, как "прискорбное событие".

"Мы такие издержки не можем нести, ещё раз говорю, здесь дело даже не в финансах. Это просто репутационные проблемы для космической отрасли", — отметил он.

По словам премьера, ситуация серьезнее некуда. Проблема требует кардинального решения, а виновные должные понести наказание – с такими замечаниями Медведев обратился к вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который отвечает за военную и космическую отрасли.

"Нужно представить предложения и о том, как ситуацию исправить, и о том, кто за это ответит, конечно. Это надо сделать. Дмитрий Олегович, я надеюсь, что вы понимаете всю серьёзность этой истории", — сказал глава кабмина.

В причинах неудачного пуска "Союза-2.1б" сейчас разбирается специальная комиссия. Медведев дал понять, что правительство сделает все необходимые выводы из ее отчета.

"Нужно сделать все необходимые выводы по итогам работы комиссии, которая сейчас создана (я получил доклад уже и от руководителя "Роскосмоса", и от других лиц), и представить предложения по кардинальному исправлению ситуации", — подчеркнул премьер.

Поспешили отрапортовать



Возмущение премьера вызвал и ранний отчет руководителей космической отрасли об удачном пуске с Восточного. Одним из первых поспешил похвалиться вице-премьер Дмитрий Рогозин, который поздравил пусковой расчет космодрома.

"Дорогие коллеги, от себя лично и от всей коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты "Союз-2.1б", — сказал Рогозин.

В правительстве такую скорость не оценили.

"Плохо и то, что все начальники успели бодро отрапортовать о том, что пуск был произведён в соответствии со штатными показателями и что всё хорошо. Это вообще недопустимо", — сказал Медведев.

Сам запуск ракеты-носителя по традиции сопровождался праздничными мероприятиями: вдоль трассы "Амур" были установлены смотровые площадки, в кафе подавали космическую еду в тюбиках, а студенты устраивали флэшмобы.

Кремль в курсе



О нештатной ситуации в ходе пуска с Восточного, естественно было доложено президенту Владимиру Путину. При этом поначалу в Кремле не торопились с реакцией на инцидент в ходе запуска с космодрома. Вероятно, потому, что в первые часы поступала противоречивая информация, и была надежда на успешный выход на орбиту всех спутников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала сообщил журналистам, что не располагает детальной информацией о причинах произошедшего, предложил набраться терпения и не спешить с выводами. На следующий день Песков заявил, что президенту доложено о нештатной ситуации, однако вдаваться в детали не стал.

Возможные оргвыводы



По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, в сложившейся ситуации Медведев действует по правильной бюрократической логике.

"Как только возникает проблема, то необходимо создавать комиссию, что и делается. Уровень вице-премьера серьезный для того, чтобы объявлять ему взыскания. Президент этого не делает, ждет реакции кабмина на серьезную ситуацию, которая не только чревата, но и дала серьезные репутиционные проблемы отрасли и системы управления отраслью", — пояснил Слатинов РИА Новости.

Он считает, что премьер не будет принимать решений без серьёзной аргументации. "Эти аргументы должна дать комиссия", — добавил он.

Слатинов также напомнил о грядущем формировании нового состава правительства. Эксперт считает, что сейчас уже идет конкуренция за места в будущем кабинете министров.

"Рогозин как публичный представитель интересов ВПК довольно заметен, как человек, который олицетворяет внутреннюю и внешнеполитическую линию, весьма заметен и вписывается в доминирующие тренды, а как к управленцу к нему вопросов много", — добавил он.